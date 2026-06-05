Aitana conquista Sevilla y convierte el estreno de Icónica Fest en la confirmación de una superestrella

Colgado el cartel de ‘No hay billetes’, una Plaza de España abarrotada confirmó el crecimiento comercial y mediático de la cantante catalana

Icónica Sevilla Fest necesitaba una inauguración a la altura de su crecimiento. Y la encontró con Aitana. Ante una Plaza de España abarrotada, la artista catalana fue la encargada de levantar el telón de la edición 2026 con un espectáculo concebido para demostrar que ya no es una promesa del panorama musical, sino una de las grandes estrellas del pop español.

No era un concierto más. Tampoco una simple parada de gira. El estreno de Aitana en la Plaza de España de Sevilla suponía la confirmación definitiva de una realidad: la catalana ya juega en la primera división del pop español. Y lo hizo ante un recinto abarrotado, con todas las entradas vendidas y la responsabilidad añadida de inaugurar la edición 2026 del Icónica Santalucía Sevilla Fest. Una auténtica fiesta para sus seguidoras, que gozarán de una segunda oportunidad de este viernes. También con el cartel de ‘No hay billetes’.

El Cuarto Azul, y los éxitos de siempre

La expectación era máxima. Sevilla llevaba semanas hablando de una cita que agotó localidades con meses de antelación y que llegaba impulsada por el fenómeno de Cuarto Azul, el proyecto con el que Aitana ha decidido abrir una nueva etapa artística. La respuesta del público confirmó que su crecimiento comercial y mediático no es una moda pasajera. Pocas artistas nacionales son capaces hoy de movilizar a miles de personas durante dos noches consecutivas en un escenario tan emblemático como la Plaza de España.

Desde su aparición sobre el escenario quedó claro que el espectáculo estaba diseñado para impresionar. La producción visual, la iluminación y el cuidado de cada transición demostraron una inversión propia de las grandes giras internacionales. En ese apartado, el concierto fue prácticamente irreprochable. Todo estaba medido al detalle y el resultado ofrecía una experiencia audiovisual muy superior a la media de los directos nacionales.

Musicalmente, Aitana se movió con solvencia entre los nuevos temas de Cuarto Azul y los éxitos que la han acompañado desde sus inicios. Canciones como Mon Amour, Formentera o 6 de febrero desataron la euforia de un público entregado desde el primer minuto. La conexión emocional con sus seguidores sigue siendo uno de sus mayores activos. Hay una generación que ha crecido con ella y que encuentra en sus letras una identificación casi inmediata.

Sevilla encuentra la nueva dimensión de Aitana

Sin embargo, precisamente porque ya ocupa el lugar de las grandes estrellas, también conviene exigirle como tal. Aitana ha alcanzado una dimensión en la que la espectacularidad visual no debería eclipsar por momentos la interpretación. Su voz respondió con solvencia durante gran parte de la noche, pero todavía hay instantes en los que la puesta en escena parece sostener más peso del necesario. Es una cuestión menor para buena parte de sus seguidores, aunque relevante si el objetivo es competir de tú a tú con las grandes referencias internacionales del pop.

Tampoco ayudó que algunos momentos del repertorio redujeran ligeramente el ritmo de un concierto que brilló especialmente cuando apostó por la energía y la emoción directa. Ahí es donde Aitana resulta más convincente: cuando deja a un lado cualquier artificio y se muestra cercana, espontánea y auténtica.

Con todo, el balance final es claramente positivo. Sevilla asistió a la consolidación de una artista que ya no necesita justificar su éxito. Lo ocurrido en la Plaza de España fue la demostración de que Aitana ha cruzado definitivamente la frontera que separa a las cantantes populares de las auténticas estrellas de masas.

Quizá aún le falte algún peldaño para alcanzar la categoría legendaria que otorgan los años y los grandes repertorios. Pero si la pregunta es si Aitana está preparada para liderar el pop español de esta década, la respuesta que dejó Sevilla fue rotunda. Sí. Y cada vez con menos discusión.