La Fundación Quirónsalud reúne a más de 60 adolescentes del Polígono Sur para promover el bienestar emocional

La participación, la creatividad y el aprendizaje protagonizaron el evento que clausuró una nueva edición del programa Stay Healthy en Sevilla, desarrollado con la participación de los hospitales Quirónsalud Sagrado Corazón e Infanta Luisa

El bienestar emocional de los adolescentes ha centrado la última edición de Stay Healthy, el programa de innovación pedagógica de la Fundación Quirónsalud enfocado en la promoción de hábitos de vida saludables. En esta ocasión, la iniciativa ha reunido a los jóvenes del Polígono Sur en una jornada de cierre de curso que ha tomado la creatividad y la expresión artística como vías prioritarias para abordar la salud mental desde una perspectiva abierta, cercana y positiva. El encuentro ha contado con la implicación directa de los hospitales Quirónsalud Sagrado Corazón e Infanta Luisa.

Para potenciar la participación activa de los menores, los contenidos educativos del programa se rediseñaron por completo bajo el formato Mindfest, una propuesta dinámica y alineada con los intereses de la juventud actual. Unos 60 alumnos del IES Polígono Sur formaron parte de esta experiencia, que entrelazó espacios de reflexión teórica, dinámicas grupales y talleres creativos.La apertura de la jornada corrió a cargo de la sesión "Lo que necesitamos saber sobre salud mental", una puesta en común orientada a resolver de forma práctica las principales inquietudes psicológicas que emergen en la etapa adolescente. Posteriormente, divididos en grupos de trabajo, los estudiantes asistieron a talleres monográficos sobre la higiene del sueño, el uso responsable de la tecnología y la prevención de adicciones. Estas sesiones formativas estuvieron coordinadas por profesionales de la educación en colaboración estrecha con especialistas médicos de primer nivel, como Raquel Calero, jefa del servicio de Psicología del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa, y Erika Cortés, médica del servicio de Urgencias del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón.

Tras un picnic saludable organizado para reforzar los pilares de una alimentación equilibrada, el encuentro concluyó con una intervención artística a cargo de la Fundación Alalá. La entidad dinamizó una actividad colectiva basada en guitarras y cajones flamencos.

Balance en las aulas sevillanas

Con esta última sesión, Stay Healthy consolida un balance positivo en Sevilla durante el curso 25/26, periodo en el que ha desarrollado un total de dieciochotalleres dirigidos a alumnos de 1º a 4º de ESO. En total, la campaña de concienciación ha alcanzado a más de 500 estudiantes pertenecientes a cuatro centros de la provincia: el IES Polígono Sur, el Colegio Cristo Rey Sevilla, el IES Bellavista y el Colegio María Madre de la Iglesia. Paralelamente, se impartieron dos sesiones formativas dirigidas de forma exclusiva a las familias, un eje fundamental para que el entorno doméstico actúe como dinamizador de los hábitos saludables.

A tenor de la demanda de los propios centros educativos implicados, el cuidado de la salud mental se ha consolidado este año como la temática principal y transversal del programa. Con todo ello, la Fundación Quirónsalud reafirma el compromiso de su red hospitalaria sevillana con la pedagogía social y la prevención sanitaria desde las etapas escolares. Desde su implantación en 2018, este proyecto educativo de ámbito nacional acumula una trayectoria de más de 2.500 sesiones presenciales, logrando impactar en más de 68.000 alumnos de toda España gracias al soporte de 260 voluntarios profesionales

Sobre Stay Healthy

Stay Healthy es un programa de innovación educativa de la Fundación Quirónsalud, puesto en marcha en 2018, que promueve hábitos saludables entre adolescentes. A través de talleres presenciales y online dirigidos a jóvenes y familias, el programa abarca temáticas como nutrición, sueño, ejercicio físico, salud digital, adicciones y salud mental. Su metodología, basada en el rigor científico y en nuevos modelos pedagógicos, busca concienciar a las nuevas generaciones sobre cómo sus decisiones diarias afectan a su bienestar a largo plazo. Stay Healthy representa la contribución de la compañía a los ODS 3 (Salud y Bienestar) y ODS 4 (Educación de Calidad).

Sobre Quirónsalud en Andalucía

El Grupo Quirónsalud en Andalucía cuenta en la actualidad con ocho centros hospitalarios situados en las ciudades de Málaga, Marbella, Los Barrios (Cádiz), tres en Sevilla (Sagrado Corazón, Infanta Luisa y Materno-Infantil), Córdoba y Huelva, además dos hospitales de día quirúrgicos en Sevilla y Málaga y 22 centros médicos de especialidades y diagnóstico; que lo posicionan como líder hospitalario privado de esta comunidad autónoma.

Sobre Quirónsalud

Quirónsalud es el grupo de salud líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Además de su actividad en España, Quirónsalud está también presente en Latinoamérica. Conjuntamente, cuenta con más de 50.000 profesionales en más de 180 centros sanitarios, entre los que se encuentran 57 hospitales con más de 8.000 camas hospitalarias. Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializado y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitari Dexeus, Policlínica Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, etc.

El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (once de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, acreditado por el Ministerio de Ciencia e Innovación). Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.