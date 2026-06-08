LAND INSITU 2026 brinda una oportunidad para que más de 500 jóvenes se adentren en la industria de la comunicación

La Escuela de Reporteros vuelve a organizar esta jornada que sirve para que muchos jóvenes puedan adentrarse en el mundo de la comunicación estableciendo sinergias y contactos con las empresas más importantes del sector

El patio de la Diputación de Sevilla será la encarga de acoger una de las jornadas que concentra hasta a quinientos jóvenes que buscan una oportunidad en el mundo de la comunicación, contando este acto con la presencia de hasta cincuenta empresas, productoras, medios de comunicación y entidades vinculadas al sector audiovisual y digital. Organizado por la Escuela de Reporteros de Andalucía, con el Sevilla y la patrocinio de la Diputación de participación de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, LAND INSITU 2026 toma su nombre de LAND, el Clúster Audiovisual de Andalucía, referente del sector y motor de colaboración entre empresas, instituciones y profesionales. El evento nace con un objetivo claro: ayudar a las nuevas generaciones a incorporarse al mercado laboral y acercarles oportunidades reales de empleo en una industria en constante crecimiento.

Sobre las 16:00, dará comienzo un evento que comenzará con un gran casting abierto. En el mismo, cientos de jóvenes podrán grabar sus videocurrículums, presentar sus perfiles profesionales y entrar en contacto directo con empresas que buscan talento en áreas tan diversas como el periodismo, la creación de contenidos digitales, la producción audiovisual, la realización, la iluminación, la operación de cámara, el guion o la comunicación corporativa. Esto tiene una idea clara, y ese es el de ser una herramienta práctica para su entrada en el mundo laboral. El evento no solo les muestra las puertas a las que pueden llamar para encontrar empleo, sino que reúne en un mismo espacio a empresas, instituciones y profesionales dispuestos a escucharles, conocer su talento y ofrecerles oportunidades reales de desarrollo profesional.

La fiesta, por así decirlo, no acaba ahí. A las 20:30, dará comienzo un acto que servirá para reconocer la excelencia profesional y el compromiso social dentro del ámbito audiovisual andaluz. En este, se rendirá homenaje al periodista y presentador José Yélamo por su destacada trayectoria profesional y su contribución al periodismo televisivo. También a la Asociación AAMMA por su labor social, su compromiso con la integración y su trabajo en favor de la igualdad de oportunidades dentro de la industria audiovisual.

El acto será presentado por la periodista Nuria Sánchez-Gey, que conducirá un acto concebido para poner en valor tanto el talento andaluz como las iniciativas que contribuyen a construir un sector más diverso, inclusivo y comprometido con la sociedad. También se entregarán diversos reconocimientos, que servirán para darle un toque más especial a este evento.

Finalmente, participantes, empresas e instituciones compartirán un aperitivo-networking que permitirá seguir generando contactos, sinergias y nuevas oportunidades laborales en un ambiente distendido y cercano. Una oportunidad única para poder adentrarse en un mundo de la comunicación que, cada día, atraviesa por nuevos retos. Este consolida una fórmula innovadora y pionera en España impulsada por la Escuela de Reporteros de Andalucía en su afán por ayudar a las jóvenes generaciones a incorporarse al mundo laboral. Un proyecto que acerca el sector audiovisual a quienes desean formar parte de él y que convierte la orientación profesional en una experiencia real, práctica y transformadora.