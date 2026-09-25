Helvetia Caser refuerza sus resultados en el primer semestre con crecimiento en primas y servicios

El volumen de primas alcanza los 1.175,4 millones de euros, con una mejora del 2,1% en No Vida, uno de los ejes estratégicos del grupo. El resultado ordinario se sitúa en 109,2 millones de euros, 9,5 millones más que un año antes, mientras que el beneficio neto alcanza los 112,2 millones. La integración en España avanza según lo previsto.

Helvetia Caser ha presentado sus resultados del primer semestre de 2026, un periodo en el que ha seguido avanzando en el proceso de integración al tiempo que mantenía una evolución favorable del negocio. Hasta el 30 de junio, el beneficio ordinario del grupo en España ha crecido un 9,5% hasta los 109,2 millones de euros, con una mejora en las primas de No Vida del 2,1%, hasta los 973,2 millones, y una mayor contribución del negocio de Servicios.

A cierre de junio, Helvetia Caser contaba con 2,84 millones de clientes en España y mantenía una amplia capilaridad comercial, apoyada en más de 6.000 profesionales, una red de 5.300 mediadores, 750 oficinas de agentes y 4.200 puntos de venta. Esta escala, junto con la combinación de seguros y servicios, refuerza la capacidad de la compañía para acompañar a clientes, mediadores y socios.

Juan Estallo, CEO de Helvetia Caser, ha subrayado que “estamos construyendo una compañía con más capacidades y una propuesta de valor cada vez más completa. La combinación de seguros y servicios, la fortaleza de nuestras redes de distribución y la cercanía con clientes, mediadores y socios nos permiten seguir desarrollando el negocio sobre unas bases sólidas y afrontar esta nueva etapa con una visión de largo plazo”.

Crecimiento de las primas en No Vida

En el primer semestre de 2026, el volumen de primas emitidas de Helvetia Caser se situó en 1.175,4 millones de euros. No Vida, uno de los ejes estratégicos de la compañía, aportó 973,2 millones de euros, con un crecimiento del 2,1% sobre el mismo periodo del año anterior.

La evolución de No Vida estuvo apoyada por las actualizaciones de tarifas y por el sólido desempeño de Agrarios. En Vida, las primas se situaron en 202,2 millones de euros.

Mejora de los resultados

El resultado ordinario de Helvetia Caser alcanzó los 109,2 millones de euros, 9,5 millones más que en el primer semestre de 2025, a pesar de los fenómenos atmosféricos de principios de año. Vida fue el principal impulsor de esta mejora, apoyado en el resultado técnico y en una evolución más favorable del resultado financiero.

Por su parte, el beneficio neto alcanzó los 112,2 millones de euros, 28,6 millones más que un año antes, recogiendo positivamente la plusvalía generada por inversiones.

Evolución técnica y mayor eficiencia

El ratio combinado de No Vida se situó en el 93,1%, frente al 92,3% del mismo periodo del año anterior, como consecuencia de la mayor siniestralidad derivada de las tormentas de los primeros meses del ejercicio.

En paralelo, el ratio de gastos mejoró respecto al primer semestre de 2025 gracias a las sinergias de la integración de las dos compañías.

De cara a la segunda mitad del año, Helvetia Caser continúa poniendo el foco en su integración y transformación, en la integración de sus redes de agentes a partir de enero de 2027 y en la mejora continua de la eficiencia. En paralelo, la compañía seguirá poniendo el foco en impulsar el crecimiento rentable y reforzar su posición competitiva en el mercado español.

Servicios mantiene una evolución positiva

La actividad de Servicios mantuvo una evolución positiva durante el primer semestre, con una facturación de 171,3 millones de euros, un 2,9% más que un año antes, apoyada en el crecimiento registrado en prácticamente todas sus líneas de actividad.

Helvetia Caser cuenta con una propuesta diferencial de servicios vinculados al cuidado y al bienestar, con actividad en los ámbitos residencial, hospitalario, dental, veterinario y funerario. Esta combinación refuerza la complementariedad de su oferta y amplía la capacidad de la compañía para responder a las distintas necesidades de sus clientes.

La integración avanza en España y en el Grupo

Helvetia Caser continúa avanzando en su hoja de ruta de integración tras la fusión de Caser y Helvetia Seguros, completada en diciembre de 2025. El proceso evoluciona según lo previsto, con el foco puesto en la materialización de sinergias y en completar la integración operativa de las redes.

Este avance en España sucede en paralelo al proceso de integración de Helvetia y Baloise a nivel de Grupo, donde las sinergias y mejoras de eficiencia están materializándose a un ritmo superior al previsto.

Helvetia Baloise presenta unos sólidos resultados operativos en el primer semestre y avanza con rapidez en la integración, manteniendo una excelente capitalización. A cierre de junio, Helvetia Baloise ya se había asegurado cerca del 50% del objetivo recurrente de sinergias de 650 millones de francos suizos a largo plazo, lo que ha llevado al Grupo a elevar hasta alrededor del 60% su previsión de consecución para finales de 2026, manteniendo sin cambios el objetivo final.