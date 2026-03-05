El Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón respalda el programa deportivo de BCS Sevilla para mujeres supervivientes de cáncer de mama

La iniciativa refuerza el compromiso social del centro con el bienestar integral y el papel del deporte en la recuperación oncológica

El Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón vuelve a dar un paso en su línea de compromiso social al anunciar su apoyo al programa deportivo de Breast Cancer Survivor Sevilla (BCS Sevilla), una asociación integrada por mujeres que han superado un cáncer de mama y que promueve la práctica deportiva como herramienta de recuperación física y emocional.

La colaboración, impulsada junto a la Fundación Quirónsalud, pone el foco en el deporte como complemento terapéutico y espacio de acompañamiento tras la enfermedad. El objetivo es claro: fomentar hábitos de vida saludables, favorecer la integración social y mejorar la calidad de vida de mujeres que han atravesado un proceso oncológico.

BCS Sevilla desarrolla principalmente la disciplina de dragon boat (barco dragón), una modalidad de piragüismo en equipo que ha demostrado beneficios específicos en mujeres intervenidas de cáncer de mama, especialmente en la prevención y mejora del lindefema, una de las secuelas más frecuentes tras este tipo de tratamientos. La práctica regular de esta actividad contribuye a fortalecer la musculatura del tren superior y mejorar la movilidad, bajo supervisión y con un enfoque adaptado.

Más allá del impacto físico, el proyecto tiene una dimensión emocional y social relevante. El entrenamiento en equipo refuerza la autoestima, el sentimiento de pertenencia y el apoyo mutuo entre las participantes, convirtiendo cada sesión en un espacio de superación compartida. La actividad deportiva se transforma así en una herramienta de acompañamiento que va más allá del ámbito estrictamente sanitario.

La relación entre el hospital y la asociación no es nueva. El centro mantiene una colaboración con BCS Sevilla desde los inicios de su club de dragon boat en 2019, cuando la entidad se integró en el Club Deportivo de Piragüismo Sevidragon, facilitando la participación en entrenamientos y competiciones junto al resto de deportistas, hombres y mujeres. Con este respaldo renovado, el hospital consolida una alianza centrada en la promoción de la salud, la superación personal y el apoyo entre pacientes.

El grupo sanitario Quirónsalud, líder en España y presente también en Latinoamérica a través de su matriz Fresenius-Helios, cuenta con más de 50.000 profesionales y más de 180 centros sanitarios, entre ellos hospitales universitarios y centros de referencia en distintas especialidades. Además de la asistencia clínica, la compañía impulsa proyectos de docencia e investigación y promueve iniciativas sociales orientadas al bienestar integral de los pacientes.

Con este apoyo a BCS Sevilla, el Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón refuerza su apuesta por un modelo de atención que integra tratamiento médico, prevención y acompañamiento, situando el deporte como una herramienta clave en el proceso de recuperación tras el cáncer de mama.