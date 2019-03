Álex Alegría: "El derbi asturiano no tiene nada que envidiarle a otros derbis"

Derbi intenso y con polémica en El Molinón. El Sporting de Gijón se impuso ayer por 1-0 al Real Oviedo en el encuentro perteneciente a la jornada 31 de LaLiga 123. Álex Alegría fue el autor del único tanto del partido, gol que hizo que el conjunto gijonés consiguiera la victoria.



No obstante, el delantero cedido por el Betis, Álex Alegría, habló ayer para el programa Tiempo de Juego de COPE, y aseguró que el gol fue suyo y no fue en propia de Christian Fernández: "La toco lo justo. Si no estoy yo, no entra el gol ahí".



El extremeño declaró que el derbi asturiano no tiene nada que envidiarle a otros derbis: "Es mi primer año en el Sporting. Este derbi no tiene nada que envidiarle a otros derbis de España. El ambiente es espectacular por ambas aficiones. La afición del Sporting es una maravilla, nos anima desde el primer minuto hasta el 90". Al decir esto, Álex Alegría también habló del derbi sevillano, comparándolo con el asturiano: "La afición del Betis y la del Sporting están hermanadas. Se llevan bien y son muy parecidas. Si pudiera vivir este derbi en primera división ya te diría cuál es mejor".



Respecto a su grave lesión, el jugador del Sporting asegura que ahora está perfectamente y se siente como un niño pequeño en el Sporting: "El año pasado me rompí el cruzado, volví al Betis para recuperarme, salí cedido la primera vuelta al Rayo Vallecano y ahora estoy como un niño pequeño en el Sporting. Mi 'máquina' funciona perfectamente".



"Solo nos queda pensar en el Málaga y hacer un buen partido. Hace un mes estábamos a doce puntos y ahora a cuatro del sexto. Quedan muchos puntos por delante", dijo el delantero. El Sporting, tras cuatro victorias consecutivas, está situado en la décima posición con 45 puntos, a cuatro puntos del Cádiz, posicionado en la sexta plaza.