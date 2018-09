El nuevo reto de Rioja: quince goles

EEl Gerena se ha convertido en el particular ´campo de sueños´ del fútbol sevillano. José Juan Romero, actual entrenador del Betis Deportivo, natural de la localidad minera, impulsó en 2006 al equipo de su localidad natal, estando a un penalti de ascender a Segunda B en la 14/15.

Ahora, tres años después, los protagonistas son otros, pero el Gerena vuelve a convertirse en un puente para soñadores. "Por ilusión y ganas no va a quedar. Todos me dicen que este va a ser mi año", declara José Antonio Rioja, uno de las muchas caras nuevas que han llegado este verano al equipo rojinegro y que aspira a todo.

El coriano, a sus 25 años, afronta una temporada clave en su trayectoria. Después de varias etapas en Tercera en equipos como el Coria, Antoniano y La Palma, el delantero, autor del decisivo 1-0 ante el Ciudad de Lucena la pasada jornada, aspira a dejar huella. "Me siento más maduro y sé a lo que vengo. Me gusta la responsabilidad, no me pesa y espero seguir marcando más goles", señala el ribereño, que suma tres tantos, mostrándose ambicioso acerca de sus retos personales: "Me he propuesto llegar a los quince. Confío mucho en mis posibilidades".

Rioja llegó avalado al Gerena. Con Juan Antonio Márquez ´Cachola´, entrenador rojinegro, el atacante ha ofrecido su mejor versión en los últimos años. Con el pileño, el ´9´ logró en el Villafranco 21 goles en la 14/15; 19 en la 15/16 y 23 en la 16/17. Y 38 el pasado año con el Camas, todas ellas con Cachola. A estos hay que sumar 8 goles en La Palma (14/15) y 5 con el Coria (15/16).

"De la mano del míster he rendido estos años. Confía en mí y yo en él", manifiesta Rioja, que junto al ex preparador del Camas forman parte de la renovación sufrida esta campaña en el Gerena: "Llevamos siete puntos en cuatro jornadas, pero nos está costando aguantar los partidos. A trabajo e ilusión no nos van a ganar, aunque somos un equipo joven y con poca experiencia en Tercera. Además, nos gusta jugar el balón y todo tiene un proceso de adaptación".

Rioja agradece el apoyo de la afición en los primeros partidos en casa, "apoyándonos en todo momento", y augura "espectáculo" pese al inexperto cuadro minero.

Seria duda para la próxima jornada debido a un pinchazo en la espalda, Rioja, no obstante, afirma querer jugar aunque "sea en silla de ruedas". El ex del Coria señala que: "Soy coriano, pero soy más del Villafranco que del Coria porque allí es donde mejor me trataron. Será un partido especial porque van a ir todos mis amigos. Si marco, lo celebraré".