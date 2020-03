El fútbol sevillano, en cuarentena

No ha quedado otra. España en general, y Sevilla en particular, futboleras ambas por los cuatro costados, se han visto obligadas a guardar 'reposo' balompédico por la pandemia del coronavirus que azota al mundo.

Las importantes consecuencias de este virus han terminado por arrollar el devenir habitual de la vida diaria, tanto personal, laboral y deportiva. La semana pasada se anunció la suspensión del fútbol patrio en todas sus categorías, alcanzando, por supuesto, al sevillano.

Al balompié profesional y amateur no le ha quedado otra que parar en su actividad competitiva y diaria. Competiciones aplazadas, esta semana todavía hubo tiempo para algunas sesiones de trabajo, pero desde el pasado jueves y viernes, parón hasta nueva orden. "El miércoles decidimos no entrenar más en esta semana y planificamos para la próxima hacerlo lunes, miércoles y viernes. Pero dada la situación, estamos valorando no entrenar de momento, mandándole un trabajo individual a cada jugador, aún no he decidido pero .... creo que es un momento en el que hay que hacer un ejercicio de responsabilidad y priorizar otras cosas antes que el balón", declaró Juan Antonio Márquez 'Cachola', entrenador del Coria.

Utrera, Lebrijana y Gerena anunciaron vía Twitter, en sus perfiles oficiales, el cese de su actividad, así como el Antoniano. "La situación no pinta bien y esto es obligado. Lo primero es la salud, el factor humano, y después el deporte. Ojalá volvamos pronto; sería la mejor señal", son palabras de Alejandro Ceballos, el entrenador del líder de División de Honor, el Castilleja, categoría que como Tercera ve aplazada su competición hasta nuevo aviso, obligando a los jugadores a trabajar por su cuenta, según el plan establecido por sus cuerpos técnicos.

Primera, Segunda y Tercera Andaluza, es decir, el fútbol provincial, igual. Sin embargo, la actividad no cesa: "Estamos trabajando con el cuerpo técnico para trabajar de una manera más individual con los datos que tenemos de ellos. También estamos en contacto diario con ellos y conociendo la situación personal de cada uno", indicó Chico, entrenador del Lora.

Otros, como La Barrera, tenían previsto entrenar a puerta cerrada, pero... "ante esta grave situación, hemos tenido que suspender", señaló Domingo Caro, entrenador alcoreño.

El Mairena, Control coral del trabajo a distancia del plantel

Dos semanas, aunque probablemente sean más, es mucho tiempo de cara al regreso de la competición. Por ello, los equipos tratan de optimizar sus recursos. Así, el Mairena, además de mandar un trabajo individualizado, cada miembro del cuerpo técnico supervisará a cinco jugadores de la plantilla.

El galimatías de la RFAF

¿Cuándo volverá a rodar el balón? ¿Cuántas jornadas de Liga se perderán? ¿Se volverá a jugar esta temporada? Los daños de la pandemia del COVID-19 que azota al mundo desde semanas son incalculables. En el aspecto meramente futbolístico, en la elite, la RFEF sopesa dos panoramas: una reestructuración de la Liga o, incluso, la posible cancelación. Este último no quiere ni mirarlo LaLiga, que calcula en 700 millones de euros las pérdidas de producirse, una disyuntiva que también alcanza al fútbol amateur, tanto autonómico como provincial.



"Creo que la federación deberá pronunciarse porque esto parece que se alargará más del 29 de marzo, y así los equipos tenemos más margen para programar todo", manifestó Diego Román, máximo responsable técnico del Gerena, que mostró su preocupación, así como Alejandro Ceballos, entrenador del Castilleja: "Desde el desconocimiento de qué va a ocurrir, creo que esto va a durar más de lo que creemos, y que de cara al fin de temporada entra el desconocimiento; si ampliaramos los partidos de la semana, cada tres o cuatro días, que sería lo lógico. Al no haber fase de ascenso, la categoría menos sufrida sería la nuestra. Donde hay fases de ascenso, hay que terminar antes de empezar julio. Es el problema mayor de la federación. Pero en este momento hay que pensar en ayudar a esta situación, ya tendremos tiempo en centrarnos en lo deportivo".



Por ahora, como el resto del país, la RFAF aguarda expectante el desarrollo de la pandemia, aunque por ahora, hay por delante dos semanas de estado de alarma que podría prolongarse. Como indica Ceballos, menos en Tercera, que se complica por la celebración de los 'play off' de ascenso, en el resto de categorías se celebrarían jornadas intersemanales, siempre que esta situación no se prolongue.