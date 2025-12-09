El Atlético se mete de nuevo en la pelea por Balerdi para reforzar su defensa

El club rojiblanco ya tanteó al central argentino hace dos temporadas, como él mismo reconoció, y estaría de nuevo interesado, aunque es la Juventus el club que más aprieta para intentar sacarlo del Olympique de Marsella

Con el impulso económico que supone el aterrizaje como accionista mayoritario del fondo de inversión Apollo Sports Capital, el Atlético de Madrid podría convertirse de nuevo en uno de los grandes animadores del mercado el próximo verano, pues en enero, si no hay salidas, difícilmente se producirá alguna nueva incorporación. Para ello, Mateu Alemany ya está manos a la obra junto a Carlos Bucero, siendo varios los nombres que comienzan a ser relacionados para apuntalar diferentes posiciones. El último de ellos, el lateral zurdo Valentín Barco, que tuvo un paso fugaz por LaLiga en las filas del Sevilla y brilla ahora en Francia con el Estrasburgo.

La zaga, objetivo prioritario

No se pierden de vista jugadores para el ataque, como el delantero alemán Tim Lemperle, ni tampoco para el centro del campo, como el joven brasileño Breno Bidon. Pero uno de los puestos que se planean reforzar de nuevo es el eje de la zaga, tomando posiciones para ello en la concurrida pelea por el inglés Marc Guéhi, que acaba contrato en el Crystal Palace. Se trata, sin duda, de un ambicioso objetivo, por la feroz competencia existente, aunque al mismo tiempo se manejan alternativas como la del joven argentino Lautaro Rivero, al que Scaloni ha hecho debutar como internacional absoluto y que también está en la agenda de Real Madrid o Tottenham.

Hubo "interés", pero sin oferta

Junto al actual jugador de River Plate, además, la dirección deportiva rojiblanca habría retomado su interés en el también argentino Leonardo Balerdi, al que ya se tanteó hace dos temporadas sin que llegarse a formalizarse una propuesta concreta, como él mismo confirmó en su momento. "Le dije a mi agente que si no hay una oferta 100% real no me lo diga. Hubo cierto interés, pero no fue una oferta. Mi agente me dijo que me quedara tranquilo porque no era importante y el club dijo que me quedara”, aseguró el actual jugador del Olympique de Marsella, donde a sus 26 años cumple ya su sexta temporada.

El internacional albiceleste aterrizó en Europa muy joven, en el mercado invernal de la 18/19, pero apenas dispuso de oportunidades en un Borussia Dortmund que pagó más de 15 millones de euros por su fichaje. Solo seis meses después se marcharía cedido al conjunto francés, donde sí convenció desde el primer día, echando raíces después de abonar 11 kilos por su traspaso definitivo.

Dura competencia en Italia e Inglaterra

Ahora, después de 178 partidos con el cuadro galo y con un valor de mercado de 20 millones según la web especializada Transfermarkt, Balerdi es codiciado por una Juventus que estaría dispuesta a poner sobre la mesa 25 millones para hacerle cambiar de aires. Pero los 'bianconeri' no son los únicos que persiguen su fichaje. Según el periodista especializado en el mercado Ekrem Konur, en Italia también le siguen de cerca tanto el Milan como el Inter. Junto a ellos, desde Inglaterra permanece atento el Newcastle. e Igualmente el Atlético de Madrid podría haber recativado su interés por un futbolista que tiene contrato hasta 2028.