Sorloth se retira con un golpe en la cabeza antes de volver al Atlético de Madrid

El delantero noruego formó pareja de ataque junto a Erling Haaland en el amistoso ante Suiza de este martes que terminó con empate sin goles

Los parones de selecciones suelen hacerle poca gracia a los equipos que tienen que ceder a sus jugadores a sus respectivos combinados internacionales. En esta 'desgana' no se escapa el Atlético de Madrid, que aunque también suele presumir de contar con jugadores internacionales, no suele esconder la inquietud porque alguna de sus estrellas regrese con algún problema físico.

Este martes el Atlético de Madrid estaba muy pendiente de Alexander Sorloth ya que el noruego formaba parte del once titular de su país. El delantero del Atlético de Madrid formó pareja de ataque junto al ariete del Manchester City, Erling Haaland. Noruega se midió este martes a Suiza en un encuentro de carácter amistoso ya que ambas selecciones ya están clasificadas para el Mundial del próximo verano. En el encuentro que se disputó en el estadio Ullevaal de Oslo, sobre un césped en condiciones pésimas, Alexander Sorloth se terminó retirando en el minuto 70 con un golpe en la cabeza que le llegó incluso a provocar sangre.

El impacto llegó en un balón aéreo en una de las ocasiones más claras del encuentro. En su lugar entró Felix Myhre. Este encuentro entre Noruega y Suiza terminó con un rácano empate a cero y supuso que Haaland se marchase sin anotar con la selección por primera vez en dos años después de once partidos seguidos con gol. Noruega y Suiza afrontaron este duelo después de perder el viernes. El cuadro de Stale Solbakken cayó contra Países Bajos (2-1) mientras el helvético de Murat Yakin fue superado por Alemania (4-3).

Sorloth se olvida del gol en el Atlético de Madrid

La convocatoria de Sorloth por parte de Noruega parecía una oportunidad perfecta para que el portentoso delantero se reencontrase con el gol. La última vez que el Atlético de Madrid celebró un gol de Alexander Sorloth fue el pasado 7 se marzo cuando marcó ante la Real Sociedad en Liga. El delantero que antes de llegar al Atlético de Madrid en el verano de 2024 pasó por el Villarreal, suma un total de 26 goles entre Liga, Copa del Rey y Champions League.

Precisamente en Champions League ha tenido una de sus actuaciones más destacadas de este curso cuando marcó un triplete ante el Brujas. Estos tres goles llegaron después de que Sorloth marcase un doblete ante el Espanyol tres días atrás.

De momento en el Atlético de Madrid no hay alarma y se espera que el percance de Sorloth se quede solo en eso, un un simple golpe ya que el delantero noruego es una pieza importante en el sistema de Simeone. El técnico argentino ha introducido a Sorloth en los últimos partidos desde el banquillo aunque sigue peleado con el gol desde hace varias jornadas.