Johnny Cardoso se lo deja claro al Atlético de Madrid: "Solo quiero ser yo mismo dentro del campo"

El centrocampista estadounidense, desde la concentración con su país, se mostró feliz de poder ser dirigido por Simeone: "Es un tipo muy intenso cada día"

El Atlético de Madrid está muy pendiente estos días de lo que hacen sus jugadores internacionales en los diferentes puntos de la geografía mundial. Uno de esos jugadores es Johnny Cardoso que desde la concentración de Estados Unidos ha dejado claro que quiere ser importante en el Atlético de Madrid. Johnny Cardoso, en declaraciones recogidas por Goal, se mostró dispuesto a mostrar el mismo nivel con su país que el que está dando en el Atlético de Madrid: "Solo quiero ser yo mismo. No siento presión porque nadie me vea jugar. Solo quiero ser yo mismo dentro del campo. Por supuesto, quiero estar ahí y quiero mostraros a todos el mismo nivel que tengo con el Atleti. Estoy aquí para demostrarlo".

Yendo más allá, Johnny Cardoso habló de la necesidad de estar demostrando continuamente y de sus intenciones de jugar el próximo Mundial en el que su país de nacimiento será uno de los organizadores junto a México y Canadá: "Diría que siempre necesito demostrar mi valía. Para mí, siempre es bueno tener esta mentalidad. Por supuesto, estoy preparado para ello. Estoy listo para vivir el Mundial, pero sé que eso depende de lo que demuestre en el campo".

El placer de ser dirigido por Simeone en el Atlético de Madrid

Dejando de lado su papel con Estados Unidos, Johnny Cardoso también fue cuestionado sobre su 'jefe' en el Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone. El centrocampista estadounidense habló de la fortuna que tiene de ser dirigido por el argentino: "Es un tipo muy intenso cada día, no solo en el partido. Diría que tengo suerte de trabajar con él, y me está convirtiendo en un mejor jugador, no tengo ninguna duda. Por supuesto, es un placer. Tiene una trayectoria en el fútbol, como jugador y como entrenador, así que siempre es bueno estar rodeado de gente que ya ha hecho historia".

Por último, el que fuese jugador del Real Betis hasta el pasado curso y que recaló en el Atlético de Madrid por 35 millones de euros, habló sobre el complicado comienzo de temporada con lesiones y cómo ahora se encuentra en forma: "Desde el principio, pensaba que tenía la capacidad de demostraros a todos que tengo la calidad necesaria para estar ahí. Antes del inicio de la temporada fue un poco duro. Estaba sufriendo algunas lesiones, pero lo más importante es que, al final de la temporada, me siento en forma, me siento bien y estoy listo para cualquier cosa contra la que tengamos que luchar". Johnny Cardoso es uno e los fijos en el Atlético de Madrid, especialmente en la segunda mitad de la temporada donde es uno de los titulares habituales en el once de Simeone.