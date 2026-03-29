Jano se deja querer por Simeone en el Atlético de Madrid: "Me dio unas directrices tácticas, pero sobre todo que tuviera toda la confianza"

El joven futbolista del Atlético de Madrid se abre paso entre los planes de Simeone en busca de más oportunidades

El Atlético de Madrid sigue creciendo a pasos agigantados de la mano de Simeone. La configuración de la plantilla, ahora, pertenece a uno de los mejores directores deportivos del mundo del fútbol, Mateu Alemany, y la cantera va viento en popa con Fernando Torres a la cabeza. Prueba de ello es Jano Monserrate, futbolista del filial que ya se ha estrenado a las órdenes de Simeone. El argentino muestra cariño hacia el joven mediapunta y el propio jugador se deja querer por Simeone, con la esperanza, tras debutar de entrar de forma más regular en los planes del técnico rojiblanco.

Jano escucha los consejos de Simeone para crecer en el Atlético de Madrid

El joven atacante del Atlético de Madrid recordó su estreno en el primer equipo, el 31 de enero, una fecha que nunca olvidará. "Es algo que aún sigo alucinando aunque hayan pasado casi dos meses. El debut en Primera División con el Atlético de Madrid, es algo increíble", subraya en as Jano que reveló los nervios que sentía en su debut. "Tenía algo de nervios. Al llegar al estadio y al empezar a calentar. Pero una vez empieza el partido te centras en hacer lo que mejor sabes, en atender en todo lo que puedes y salir a jugar para hacerlo lo mejor. Nunca te esperas cuándo puede ser, siempre tienes que estar preparado, llegó ese día y muy contento", destaca el futbolista del Atlético de Madrid.

Simeone vio el momento de darle la gran oportunidad al joven futbolista, tras ser un fijo en las giras veraniegas del Atlético de Madrid. "Me dio unas directrices tácticas, pero sobre todo que tuviera toda la confianza, me atreviera, no tuviera miedo y jugase como lo había hecho en los entrenamientos", comienza diciendo el atacante. "Desde la primera pretemporada que estuve, hace dos años, siempre he intentado exprimir lo que me decía, aprender e intentar hacer lo que quiere para que esa oportunidad llegase. Esa gira por Hong Kong fue inolvidable, me salió todo de cara, pude hacer buenos 45 minutos y que se me diera un poco a conocer", subraya Jano.

El rol de Jano en el Atlético de Madrid para Simeone

Sobre su rol, más unido al revulsivo, Jano espera que, poco a poco, ir creciendo en los planes de Simeone para tener la oportunidad de jugar, en algún momento, como titular. "Es cierto que estoy más en este rol. Es complicado cuando depende del ritmo del partido y te puede tocar defender más u otras cosas, pero yo soy un jugador de club, de equipo y la gran relación que tenemos entre los compañeros es saber el lugar que tenemos. Si me toca entrar desde el banquillo es para intentar ayudar", sentencia.