Pochettino explica el estado físico de Johnny Cardoso tras hacer saltar las alarmas con Estados Unidos

El técnico de la selección estadounidense despejó las dudas en torno al estado físico del jugador del Atlético de Madrid, que fue sustituido en el descanso del partido del pasado sábado ante Bélgica, que acabó con victoria para el combinado de Rudi García

Johnny Cardoso fue convocado para el presente parón de selecciones con Estados Unidos. Las buenas sensaciones del jugador del Atlético de Madrid en los últimos meses han provocado la llamada de Pochettino. En este sentido, el mediocentro fue titular en el amistoso frente a Bélgica, en el primero de los dos que jugará en esta ventana internacional. No obstante, el ex del Real Betis fue sustituido en el descanso, haciendo saltar las alarmas en un momento clave de la temporada. Por ello, el extécnico del PSG, entre otros, explicó el estado físico del futbolista de 24 años.

Simeone, pendiente de la evolución de Johnny Cardoso

Johhny Cardoso ha dado un paso adelante en su primera temporada en el Atlético de Madrid. El centrocampista, entre problemas musculares y decisiones técnicas, se ha ganado la confianza de Simeone y está teniendo más regularidad en los últimos partidos, provocado también por la lesión de Barrios. Esto le ha hecho incluso recibir los halagos del técnico argentino en más de una ocasión, como tras el encuentro ante el Brujas, dónde vio puerta en la victoria por 4-1: "Me alegré muchísimo por él. Lo trajimos para jugar y que demuestre lo que habíamos visto en el Betis. Le ha costado, han llegado muchos futbolistas la pasada temporada y esta. No es fácil jugar en el Atlético de Madrid. Cuando empiezas a tomar el calor, sientes lo que hay que sentir para jugar acá, encuentras el camino y hoy Johnny está dentro del camino que queremos".

De esta manera, la figura de Johnny Cardoso apunta a tener especial relevancia en el tramo final de la temporada, dónde el Atlético de Madrid se encuentra en la disputa de la UEFA Champions League y Copa del Rey. Por un lado, los de Simeone se verán las caras en la eliminatoria de cuartos de final de Copa de Europa ante el Barcelona. Por otro lado, el equipo colchonero se medirá a la Real Sociedad en la gran final de la Copa del Rey en La Cartuja, fijado para el próximo sábado 18 de abril. En este sentido, el ex del Real Betis podría comenzar de inicio en estos partidos, aunque podría depender de la evolución de Pablo Barrios. Además, problemas musculares como los que sufrió en la cita de ayer sábado ante Bélgica provocan que salten las alarmas en el club y en la selección de Estados Unidos, aunque Pochettino se encargó de despejar las dudas.

Pochettino despeja las dudas con el estado de Johnny Cardoso

Por ello, Pochettino, técnico de la selección de Estados Unidos, explicó, tras la derrota en el día de ayer frente a Bélgica, el motivo de la sustitución de Johnny Cardoso, que fue cambiado antes de comenzar la segunda parte: "Cardoso fue retirado en el descaso, pero estaba previsto, lo habíamos hablado porque venía de unas molestias durante la semana".

En este contexto, la presencia del jugador del Atlético de Madrid en el choque frente a Portugal de este martes es una incógnita, ya que podría regresar a la capital de España y recuperarse de cara a los encuentros que le espera al equipo de Simeone. Sin embargo, cabe recordar que Johnny Cardoso se perderá el partido contra el Barcelona del sábado cuatro de abril en el Metropolitano, ya que vio tarjeta amarilla en el choque ante el Real Madrid y tendrá que cumplir sanción por acumulación de las mismas. De esta manera, podría llegar en plenas condiciones para la ida de cuartos de final de la UEFA Champions League del día ocho del mismo mes.