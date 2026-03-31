Nico Gaitán, que costó 25 millones de euros, explica por qué no triunfó en el Atlético

El argentino, que se ha retirado recientemente, sólo duró una temporada y media en el club rojiblanco en donde nunca tuvo demasiada importancia. Es por ello por lo que terminó yéndose en el mercado de invierno de 2018

Nico Gaitán fue una de las inversiones más fuertes que hizo el Atlético de Madrid durante la década pasada que no salió nada bien. El club rojiblanco apostó por el argentino por el cual pagó 25 millones de euros al Benfica para lograr su fichaje. Un movimiento que no resultó nada fructífero ya que el atacante acabó yéndose tras una temporada y media por sólo 5 millones de euros. Pasado el tiempo y una vez retirado, Nico Gaitán ha explicado ahora su paso por el Atlético de Madrid y por qué no triunfó.

Nico Gaitán ha explicado, en una entrevista en Marca, que posiblemente no triunfó en el Atlético de Madrid, en el que estuvo entre los años 2016 y 2018, porque no llegó a adaptarse al equipo y al sistema de Diego Pablo Simeone. "No sé que pasó. Al final tiene que ver mucho el fútbol, el día a día. Nuevo entrenador, nuevas ideas de juego, nuevas propuestas... Creo que me encontré con una propuesta totalmente diferente a la que tenía en el Benfica".

El argentino fue fichado por 25 millones de euros y tuvo la oportunidad de jugar en 49 partidos, en los que marcó 4 goles y dio 5 asistencias, pero al final acabó saliendo a comienzos del año 2018 por 5 millones de euros, yéndose al fútbol de China. Por tanto, fue una inversión que no fue demasiado rentable para el club rojiblanco. Nico Gaitán se ha retirado a comienzos del año 2026.

Nico Gaitán puso de su parte pero no pudo revertir su situación en el Atlético de Madrid

Nico Gaitán ha explicado también que puso de su parte para intentar revertir su situación en el Atlético de Madrid, pero que no lo pudo conseguir. "Intenté siempre esforzarme, dar el máximo. Lamentablemente no se me dio como a mí me hubiera gustado y como hubiera deseado poder demostrar. Todo sirve de enseñanza y de experiencia. Tengo un lindo recuerdo de poder vestir la camiseta atlética".

A pesar de que no triunfó en el Atlético de Madrid, Nico Gaitán ha aclarado que no tiene ningún problema con Diego Pablo Simeone. De hechos, argentino ha tenido muy buenas palabras sobre su compatriota al que ha considerado un técnico muy bueno y trabajador. "Es muy exigente, como se le ve en los partidos. Dentro del vestuario tiene una exigencia normal que para mí es lo que lo que le lleva a estar tantos años al frente de un club tan grande".