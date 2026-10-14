La bonita respuesta de Lemina al vacile de Lamine Yamal: "Claro que te conozco"

El jugador del Barça se preguntó, tras ser nombrado MVP del Galatasaray-Barça si Lemine ya le conocía, por unas palabras suyas hace un año, y el gabonés le respondió con una bonita 'storie'

Lamine Yamal completó ante el Galatasaray uno de sus mejores partidos y eso que no logró ningún gol, aunque sí que participó en muchísimas jugadas de ataque y dio dos asistencias, una a Gordon y otra a Fermín, para darle la vuelta al marcador. Todo ello le valió para ser reconocido como el 'MVP' del partido por la UEFA.

Como es costumbre, el mejor jugador del partido posa con un pequeño trofeo a pie de campo y en esta ocasión, Lamine Yamal compartió la foto en sus redes sociales con la frase: "He know me now?", con un claro destinatario, aunque quizás muchos no lo recuerden.

El origen de la polémica

Para entender el mensaje de Lamine Yamal hay que remontarse a agosto de 2025, cuando Mario Lemina, futbolista del Galatasaray, fue preguntando por la comparación entre Lamine Yamal y Leroy Sané, su compañero en el club turco, restó importancia a Lamine Yamal con una frase que dio mucho que hablar: "¿Quién es Lamine Yamal? No lo conozco. Solo conozco a Sané".

Unas palabras que muchos interpretaron como una provocación hacia una de las grandes estrellas del fútbol mundial. La frase volvió a cobrar protagonismo en la previa del enfrentamiento entre el Barcelona y el conjunto turco, reavivando una polémica que parecía olvidada.

El ambiente terminó calentándose durante el encuentro. Lemina y Yamal protagonizaron varios momentos de tensión, con una entrada dura del centrocampista y un cara a cara entre ambos que obligó a intervenir a otros futbolistas. El episodio no pasó a mayores, pero dejó claro que el cruce de declaraciones había añadido un ingrediente extra al partido.

Así que, tras la actuación estelar de Lamine Yamal sobre el campo, el español quiso preguntarle con el reconocimiento en la mano: "¿Él me conoce ahora?". Acompañado eso sí del emoticono del fantasma guiñando un ojo, para dejar claro que era en tono de guasa.

La respuesta de Lemina

Pero lo que otros tantos no se esperaban es que ese mensaje iba a tener una clara respuesta de su destinatario, pero ni mucho menos para darle más picante, sino para cerrar un bonito final. Y es que Mario Lemina respondió en una storie de Instagram de la siguiente forma: "Claro que te conozco, mi pequeño está loco contigo".

Dicha frase además iba acompañada de una fotografía del propio Lamine Yamal con los dos hijos de Lemina sobre el terreno de juego, acompañado de un "Felicidades, Lamine Yamal". Un gesto que rebajó la tensión y dejó la polémica en una simple anécdota futbolística, porque lo que no haga un padre por un hijo...