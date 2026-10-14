Lamine Yamal y la casi rabona que puede convertirse en el próximo regate de moda en el fútbol

Lamine Yamal volvió a deslumbrar en la Champions League con un regate nunca visto que terminó en asistencia ante el Galatasaray. El joven crack del Barcelona sigue haciendo historia y demuestra que su talento no tiene límites

Lamine Yamal está en un estado de forma espectacular y es actualmente la mejor noticia del FC Barcelona, mientras Raphinha está en la enfermería. El de Roca Fonda es candidato a todos los premios individuales posibles, y no solo eso, es el principal candidato para llevarse el Balón de Oro el próximo 26 de octubre.

Rompe récords y siempre brilla

Con tan solo 19 años sería el jugador más joven en hacerse con este prestigioso galardón y a su edad ya supera, y con creces, los registros goleadores de Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé o Vinicius Jr. con 19 años. Lamine Yamal está dejando huella, y lo hace en cada encuentro que disputa con la camiseta del FC Barcelona o la Selección Española, con la que firmó un gran parón en la UEFA Nations League.

Su gran actuación en Turquía

Su último gran destello fue en el partido de Champions ante el Galatasaray la pasada noche del martes 13 de octubre. Lamine venía de dar una asistencia en liga ante el Getafe y de estar algo huérfano sin su compañero de batallas en el verde, pues Raphinha está aún lesionado y no se le espera hasta el próximo duelo de Champions ante el PSG. La dupla formada por ambos era un seguro y una garantía excepcional para Hansi Flick. Sin embargo, Lamine está tirando del carro en ataque y no se echa en falta al jugador brasileño (máximo goleador del FC Barcelona).

En el Ali Sami Yen de Estambul, Lamine Yamal hizo algo que quedará para la historia. Se inventó un nuevo regate, que además terminó en asistencia. Fue en el tercer tanto del FC Barcelona ante el conjunto turco. Dentro del área, Lamine encaró a un rival y amagó sacar un centro de rabona. Sin embargo, el extremo español sorprendió a todo el mundo. Realizó una rabona, pero no desplazó el balón. Lo dejó parado y lo arrastró con su misma pierna izquierda para superar a su defensor, Elmali. Línea de fondo, pase atrás a Gordon y anotación del inglés.Él mismo ha bautizado el regate como la 'Casi rabona'.

Un nuevo regate a la altura de 'La cola de vaca'

El espectador que acudió al Ali Sami Yen asistió a la creación de un nuevo regate. Aún no tiene nombre de manera 'oficial', pero está a la altura de la cola de vaca de Romario, la elástica de Ronaldinho o la rabona de Ricardo Infante. No sabemos si alguien más se atreverá a repetir o intentar dicha filigrana, o si incluso el propio Lamine Yamal la perfeccionará.

Director de un hito histórico

La actuación de la última noche de Champions le sirvió para repartir dos asistencias y llevarse el MVP del partido en la remontada del FC Barcelona ante el Galatasaray. Con tan solo 19 años, es la estrella de un Barça que ya ha pasado a la historia: es la primera vez en su historia que el club catalán gana sus primeros 10 partidos de la temporada. Y su punta de lanza está dirigida por un talento muy joven.