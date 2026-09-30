Paulao saca pecho pese a todo de sus dos años y medio como verdiblanco: "El Betis ya era un club grande"

El ex central recuerda que en La Palmera "ya se pensaba en grande" en su época y "esto que está pasando ahora ya se buscaba antes", aunque reconoce que la entidad "ha crecido muchísimo" y se enorgullece del momento actual: "Es bonito ver esa tremenda estructura, todo lo que está haciendo"

"No he visto mucho los partidos, pero, en los que sí pude seguir, yo veo que el Real Betis ha crecido muchísimo. Me alegro de los momentos muy, muy buenos por los que el club está pasando ahora", apunta en la segunda parte de su entrevista con ESTADIO Deportivo un Paulao Santos que, pese a aquel triste episodio en Vallecas que le marcó tanto y que condicionó su paso por Heliópolis (fue su antepenúltimo encuentro como verdiblanco, de hecho, rescindiendo unos meses después el último año de contrato con la entidad de La Palmera), guarda mucho cariño a la única camiseta que vistió en LaLiga.

El otrora central, retirado a sus 44 años, confiesa que las diferencias entre aquel equipo que defendió durante dos años y medio y el actual son enormes, aunque no resta valor al pasado. Más bien todo lo contrario: "(¿Cambio drástico?) Sí, pero el Betis tenía ya una mentalidad muy grande. Tenía una estructura que... Cada año que pasaba, se estructuraba un poco más. Y el Betis era un club grande. Era un club que ya pensaba en grande. Y esto que está pasando ahora es algo que ya se buscaba antes. Entonces, es muy bonito ver al Betis con esa tremenda estructura, con todo esto que está haciendo".

Natan y sus opciones de ser internacional brasileño

"No, yo no conocía mucho a Natan de Souza. Pero creo que está haciendo un papel muy importante en el Betis. Y creo que va a ser uno de los mejores centrales de LaLiga. Creo que tiene nivel para ir a la selección, pero en Brasil hay muchísimos defensas centrales con altísimo nivel también. Y Natan está haciendo un trabajo muy, muy serio y muy, muy bonito en el Betis. Yo creo que en poco tiempo va a estar en la lista de la selección".

Antony, con más recorrido, lo tiene difícil

"En el caso de Antony Matheus dos Santos, antes de estar en el Betis, ya tenía grandísimas condiciones de estar en la lista de Carlo Ancelotti. Pero, por encima de él, están Estevao, Rayan... Hay muchísimos jugadores de alto nivel. Pero él está ahí. En cualquier momento también va a estar teniendo todas las oportunidades. Yo creo que Antony está un poco por detrás de todos éstos que hes dicho. Son jugadores espectaculares. Son jugadores que están jugando en Ligas extraordinarias. Entonces, es un poco más difícil para él".