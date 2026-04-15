El ex de Betis y Braga que se sintió "abandonado" tras pedir el cambio por salud mental: "Necesitaban un culpable", lamenta Paulao

Paulao, que jugó dos temporadas en el SC Braga (2009-2011) y tres en el Real Betis (2012-2014) ha concedido una entrevista en la que repasa su paso por ambos equipos, marcadas por el exceso de ambición en su tardío despertar en Portugal y un episodio como verdiblanco al que aún le da vueltas: quiso ser honesto admitiendo que su mente estaba fuera y le tacharon de cobarde

Este jueves vuelven a verse las caras el Real Betis y el Sporting Clube de Braga, dos equipos que tienen varios lazos en común. Uno de ellos es el extremo Salvador Agra, que fue cedido por el club sevillano al portugués hasta en dos ocasiones y aún sigue en activo en el Leixoes SC. Otro que ha vestido ambas camisetas es el que fuera central Paulo Afonso Santos Júnior, más conocido como Paulao y ya retirado a sus 43 años.

Paulao ha atendido al portal Zero a Zero en la previa del duelo entre dos de sus equipos en los cuartos de final de la UEFA Europa League, repasando cómo fue su aventura en ambos conjuntos y explicando los motivos de sus abruptas salidas. Del Braga se fue por mera ambición de jugador joven, quería ganar más y admite que se equivocó yéndose al Saint-Étienne francés. Luego cayó de pie en el Betis, pero acabó pasándole factura la deriva del club en el aquellos momentos y no levantó cabeza desde aquel día que pidió el cambio ante el Rayo Vallecano por motivos de salud mental; algo muy normalizado hoy día pero por lo que fue estigmatizado entonces.

Paulao recuerda su salida del Braga y su fichaje por el Betis

"Necesitaba independencia económica. Hablé con António Salvador varias veces; él quería que me quedara unas temporadas más, pero necesitaba dar ese paso. No por estar mal en el SC Braga, sino por mi situación económica, pensando en mi familia y en mi futuro", recuerda sobre aquel verano de 2011: "Había muchos interesados. Unos ocho equipos de Francia, otros de Turquía, Ucrania, España, el SL Benfica... Me sorprendió mucho la situación y necesitaba resolverlo rápido. No sé por qué elegí Saint-Étienne, ni siquiera era la mejor oferta, pero fueron a Portugal, hablaron conmigo y tomamos esa decisión. Mi familia nunca se adaptó y seis meses después me fui al Betis".

¿Qué le faltaba al Betis de entonces?

"En el Betis me quedé dos años y medio (2012-2014). Estuve cedido los primeros seis meses y me enamoré del país, de la ciudad y, aún más, de LaLiga. Allí estaban los grandes nombres: Cristiano Ronaldo, Messi , Iniesta, Xavi... Disfrutar de ese momento fue mágico. Me adapté muy rápido", asegura Paulao quien recuerda que en su último año llegaron a octavos de final de la Europa League pero fueron eliminados en los penaltis por el Sevilla FC en una 2013/2014 que además acabó con descenso a Segunda división.

"Creo que el Real Betis no estaba preparado para la Europa League. Cuando terminamos séptimos, jugadores importantes abandonaron la plantilla. Incluso empezamos bien la temporada, pero luego no sé qué pasó. Las cosas empezaron a ir mal y no pudimos salir de esa mala racha. La cohesión del equipo no fue suficiente para afrontar tanto la Europa League como Laliga", recuerda el exfutbolista brasileño, que se convirtió en un indiscutible para todos los entrenadores que tuvo.

El día que Paulao pidió el cambio en un Rayo - Betis por salud mental: "Perjudicó el resto de mi carrera"

Después de salir del Betis, Paulao pasó seis meses sin equipo, luego estuvo media temporada en el San Luis mexicano, otros seis meses en el paro y media temporada más en el SC Olhanense portugués. Cuando terminó su contrato, pasó un año más sin encontrar equipo y colgó las botas en 2018, con sólo 35 años. Su carrera no volvió a ser la misma después de aquel 20 de abril de 2014, cuando pidió el cambio en el 32', totalmente hundido por su calamitosa actuación.

"Es un punto negativo en mi carrera. Físicamente estaba en ese campo; pero mi mente estaba en otra parte. Fallé y volví a fallar. Lo único que quería era salir de ese ambiente y no perjudicar más al equipo. La gente fue muy cruel y lo interpretaron de otra manera. Dijeron que era un cobarde, que tenía miedo. Podría haberme fingido que estaba lesionado; pero asumí la responsabilidad de mis errores, levanté el brazo y dije: 'Tengo la culpa, sáquenme de aquí porque no puedo hacer nada más. Si me quedo, perjudicaré aún más al equipo'. Si hubiera mentido, hoy estaría en paz".

"Toda esa situación realmente me molestó mucho. La directiva del club me abandonó y lo de la afición... Lo entiendo, porque el Betis estaba pasando por un momento muy difícil. Necesitaban encontrar a alguien a quien culpar del descenso. Yo fui el chivo expiatorio. No guardo rencor a nadie, pero perjudicó enormemente el resto de mi carrera. Ya no volví a disfrutar jugando al fútbol", ha explicado Paulao, quien meses después de aquello rescindió el último año de contrato que le quedaba en el Betis.