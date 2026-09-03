Troy Parrott valora su competencia con Cucho y desvela lo que Pellegrini le pide: “Solo puede traer cosas buenas”

El delantero irlandés, a pesar de ya haber probado casi todos los sabores como bético, ha sido presentado junto a Dani Ceballos en la Ciudad Deportiva Luis del Sol para convertirse en la alternativa en la punta para Manuel Pellegrini

Troy Parrott ya ha tenido tiempo de degustar todo lo que significa el Betis, y únicamente disputando dos encuentros. El irlandés ya sabe lo que es conseguir la victoria en los instantes finales, tal y como sucedió en Mestalla, y también ha probado el sabor amargo de una derrota dura, llegando a recibir cinco goles por parte del Levante. A pesar de haber desperdiciado dos grandes ocasiones para anotar sus primeros tantos con la camiseta verdiblanca, su movilidad y entendimiento de las jugadas ofensivos hace que la afición confíe en que se pueda ver un gran rendimiento del delantero irlandés.

En la Ciudad Deportiva Luis del Sol, junto a la estrella de la cantera bética Dani Ceballos, el punta ha sido presentado en la tarde de este miércoles. Necesitando la ayuda de un traductor, ya que el jugador aún está aprendiendo el idioma, ha expresado varias claves importantes sobre este movimiento. También contó con algunos saludos de figuras muy reconocidas de su patria, siendo uno de ellos el delantero Robbie Keane, que no dudó en deshacerse en elogios para el conjunto béticos.

No se puede decir que esté teniendo una adaptación lenta el jugador. Al contrario, ha sabido acoplarse bien a lo que Pellegrini quería, siendo ya el titular en el Ciutat de València. "Llevo una semana aquí. Todo es muy diferente a los lugares en los que he jugado antes, obviamente en la vida diaria. Jugar en España es un sueño, y estar aquí en un club tan grande es increíble. Poder jugar contra otros grandes jugadores y grandes equipos es algo motivante".

Muchos son los béticos que tienen dudas acerca de quién debe ser el titular para Manuel Pellegrini. ¿Cucho o Parrott? El irlandés tiene claro la clave para poder complicar esta decisión. "Creo que voy a tener que rendir a un alto nivel, y creo que tener esa competencia sana en este equipo solo puede traer cosas buenas. En cuanto a lo que el entrenador quiere de mí es bastante sencillo, soy el delantero y lo que quiere es que marque goles".

La apuesta en Inglaterra y su 'natural' adaptación

El jugador, a pesar del fuerte interés del Betis, también contó con ofertas en Inglaterra, con el West Ham muy pendiente. "La decisión fue sencilla. Ya jugué en Inglaterra y buscaba una nueva experiencia en mi vida. Era una decisión fácil de tomar".

Por último, también quiso hablar sobre sus primeras semanas, esperando poder ir acoplándose dentro del vestuario. "La adaptación está en proceso, poco a poco irá mejor. Irá de forma natural cuando entrenas juntos todos los días. Por lo que he visto hay mucha calidad en el equipo, por lo que estoy muy entusiasmado de poder formar parte de eso. Y creo que mi ambición personal para la temporada es jugar partidos bonitos. Tenemos partidos de Champions y hay algunos partidos que tengo muchas ganas de jugar. Así que sí, mi principal objetivo para esta temporada es crear recuerdos especiales aquí, y tengo muchas ganas de que llegue eso".