Adama Traoré, muy cerca de firmar su fichaje por el Deportivo y regreso a LaLiga

El conjunto gallego suma pólvora con Adama Traoré, que vuelve a LaLiga, a falta de comunicado oficial, para completar una delantera temible en Riazor

El Deportivo de la Coruña ha cerrado el fichaje de Adama Traoré. El delantero volverá a LaLiga tras su corta etapa en el Barcelona en la campaña 2021/2022. Fernando Soriano y el resto de la dirección deportiva siguen reforzando la plantilla en un mercado ilusionante en Riazor, ya que han llegado jugadores de la talla de Leo Román, Angeliño e incluso Pierre-Emerick Aubameyang, con el que podría compartir delantera el español.

Adama Traoré se encuentra como agente libre tras finalizar su etapa con el West Ham, dónde ha disputado la segunda parte de la última temporada con un protagonismo muy pobre, disputando solo nueve partidos en la Premier League. Además, una lesión en el muslo le lleva apartado de los terrenos de juego desde el pasado mes de mayo, sin poder estar disponible para los choques frente al Arsenal, Newcastle y Leeds United.

El Deportivo espera más fichajes en el mercado

Fernando Soriano, director deportivo del Deportivo de la Coruña, comentó en la previa del partido ante el Málaga sus planes en la recta final del mercado de fichajes: "Ya dije hace unos días que íbamos a hacer una incorporación o dos más. A lo largo de esta semana reforzaremos algo la plantilla. Hay muchos nombres encima de la mesa. Confío en que algo antes del fin de semana que viene podemos tener".

Además, Fernando Soriano añadió que ahora "llegamos a un momento de nerviosismo de todos los clubes y de todos los jugadores que no tienen equipo y que quieren salir de otro equipo que te hace tomar decisiones un poco más rápidas. Anunciarte algo ahora sería precipitado y no sería cierto. Ahora mismo solo hay negociaciones y no podemos decir nada más".

Adama Traoré completa una delantera temible en el Deportivo

Adama Traoré, a falta del comunicado oficial del Deportivo de la Coruña, formará una delantera temible en el conjunto de Antonio Hidalgo. Por el momento, el técnico ha contado principalmente con Pierre-Emerick Aubameyang, Bil Nsongo y Luismi Cruz. Además, Yeremay Hernández volvió a jugar un encuentro tres meses después tras superar sus problemas en el pubis, por lo que tuvo minutos ante el Málaga en La Rosaleda.

Además, el Deportivo contaba con ajustes por hacer en las bandas, ante las dudas que han podido dejar los dos primeros compromisos de LaLiga EA Sports, además de en pretemporada. Por ello, Adama Traoré podría ser titular tanto en la izquierda como en la derecha, dependiendo de las decisiones que pueda tomar Antonio Hidalgo a lo largo del curso. El club gallego contará con un refuerzo de lujo para el presente curso.

El comunicado oficial y la disponibilidad de Adama Traoré, claves para su debut

La disponibilidad de Adama Traoré marcará su debut con el Deportivo, ya que no tiene minutos desde el choque del pasado dos de mayo, ante el Brentford. El conjunto de Antonio Hidalgo tiene por delante el encuentro del próximo domingo ante el Valencia en Riazor, por lo que el extremo se podría estrenar delante de su afición, o al menos tener minutos en la segunda parte. En este sentido, pendiente del comunicado oficial del club.

Más allá del fichaje de Adama Traoré, el Deportivo sigue pendiente de otras opciones que pueda firmar en el mercado, como pueden ser las de Lucas Vázquez, con el que han activado las negociaciones. El club es consciente de la dificultad que tiene una temporada tras lograr el ascenso a Primera División, por lo que está siendo unas semanas de intenso trabajo en las oficinas de Riazor.

Además, el Deportivo, que viene de empatar ante el Málaga, contaría con un refuerzo de lujo como es el de Adama Traoré, que conoce LaLiga EA Sports por su pasado en el Barcelona y no tendría problemas de adaptación. Antonio Hidalgo contaría con una variante para una parcela ofensiva de la que ya se ha unido Yeremay, con interés de equipos como el Hull City.