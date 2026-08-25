Dembélé, fuera del próximo partido del PSG

Ousmane Dembélé no jugará ante el Lille. El PSG ha decidido dar descanso a su Balón de Oro, que regresará a los entrenamientos el próximo lunes después de un inicio con pocos minutos tras su regreso del Mundial

El PSG no podrá contar con Ousmane Dembélé en su próximo compromiso de Ligue 1 ante el Lille. El club parisino ha decidido conceder unos días de descanso al actual Balón de Oro, que volverá a trabajar con el resto de sus compañeros el próximo lunes.

La medida llega después de un inicio de temporada en el que el atacante francés ha tenido una participación limitada. Dembélé regresó al equipo tras disputar el Mundial y no formó parte de la pretemporada, por lo que su puesta a punto ha sido diferente a la del resto de la plantilla. Su presencia en los primeros encuentros oficiales también ha sido reducida. En la Supercopa de Europa disputó únicamente la primera mitad, mientras que en la Supercopa de Francia participó durante aproximadamente media hora. Su protagonismo tampoco aumentó en el estreno liguero.

Un inicio condicionado por su falta de preparación

En el primer encuentro de Ligue 1, Dembélé comenzó el partido, aunque fue sustituido al descanso cuando el PSG perdía por 2-0. Una situación llamativa teniendo en cuenta la necesidad del equipo de reaccionar en el marcador y la importancia del delantero dentro del proyecto. La explicación está en su estado de preparación. El futbolista no ha tenido el mismo periodo de trabajo que sus compañeros y el cuerpo técnico, junto con el club, ha optado por no forzar la situación y darle tiempo para recuperar su mejor condición.

El objetivo es que Dembélé pueda regresar plenamente preparado después de estos días de descanso y vuelva a estar disponible para el entrenador con garantías. El PSG quiere contar con uno de sus grandes referentes en las mejores condiciones posibles durante una temporada cargada de competiciones.

Otro Lille-PSG sin Dembélé

El francés tampoco podrá jugar esta semana en el Stade Pierre-Mauroy. Curiosamente, no es la primera vez que se pierde una visita del PSG al Lille, ya que la pasada temporada tampoco pudo disputar este encuentro debido a una lesión. Su ausencia obligará al cuerpo técnico a buscar una alternativa para el frente ofensivo. Una de las opciones para ocupar su lugar es Ferran Torres, protagonista del último encuentro ante el Stade Rennes y candidato a asumir un mayor peso en el ataque.

Dembélé, por su parte, aprovechará los próximos días para descansar antes de regresar el lunes a los entrenamientos colectivos. El PSG confía en que el parón le permita recuperar el ritmo que todavía no ha podido alcanzar tras su regreso y volver a contar cuanto antes con su Balón de Oro a pleno rendimiento.