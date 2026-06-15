Koeman se abre sobre la enfermedad de su mujer: "Está enferma de cáncer, ser seleccionador es el mejor trabajo para compatibilizarlo"

El seleccionador de Países Bajos repasó el crecimiento del fútbol neerlandés, sus aspiraciones en el Mundial 2026 y su situación personal, marcada por el cáncer de su mujer del que por suerte "el tratamiento está funcionando"

Ronald Koeman, seleccionador de Países Bajos, ha debutado con un empate ante Japón en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y deberá enderezar el rumbo de la 'Oranje' ante Suecia si no quiere pasar apuros en la última jornada ante Túnez pero el técnico neerlandés ha sido protagonista en las últimas horas también por una entrevista donde ha dejado ver su lado más humano, alejado de esa imagen de hombre duro que siempre ha mostrado ante los medios.

En los últimos años, Koeman ha pasado de sufrir un infarto en 2020 a pasar por el duro trance del cáncer de su esposa, con el que todavía está lidiando, aunque gracias a su trabajo como seleccionador, que no le roba tanto tiempo como ser entrenador de un club, puede estar con ella día a día.

"Te cambia algunas perspectivas y en mi caso he tenido que hacer modificaciones. En cuanto a mi mujer, ella está enferma de cáncer y tiene que recibir tratamiento cada semana, en Ámsterdam o en Barcelona, y lo más importante es que ese tratamiento está funcionando. Por eso creo que ser seleccionador es el mejor trabajo que puedo tener para compatibilizarlo con el cáncer de mi mujer. Considero que somos una familia fuerte y que podemos sacar adelante ambas cosas. Para mí, ser seleccionador de Países Bajos es un escape porque te permite pensar en otras cosas. El fútbol es algo importantísimo en mi vida, y si la salud de mi familia está bien tengo esa libertad para seguir en este trabajo", ha reconocido en su entrevista con el diario ABC.

La evolución del fútbol y el papel de Países Bajos

Además de su lado personal, Koeman también ha analizado la evolución del fútbol desde que él era jugador, hace 30 años, a la actualidad.

"No creo que haya muchas diferencias. A pesar de ser un país con pocos millones de habitantes, Países Bajos siempre ha producido jóvenes talentos porque trabajamos muy bien esta parcela, tanto en los clubes como en las selecciones inferiores. Puede ser que, a veces, un jugador joven dé el paso al extranjero quizás demasiado rápido, pero en general tenemos una buena competición para desarrollarlos. Quizás la gran diferencia con mi época es que en los últimos partidos no tuvimos a nadie en nuestro once que jugara en nuestra liga. No es nada malo, simplemente quiere decir que la mayoría de los jugadores juegan en el extranjero y eso también es una fuente de ingresos para los clubes holandeses", ha valorado.

Sobre las posibilidades de Países Bajos en este Mundial, y esté considerada como una de las favoritas al título, Koeman no ve a su país como un claro candidato, pero sí como uno de los tapados.

"Si digo que somos favoritos me criticarán y si digo que no lo somos, también. Lo mejor de nuestra selección es que no es fácil ganarnos y que tenemos buenos defensas y centrocampistas, a pesar de las importantes bajas por lesión de Schouten y Xavi Simons. Ya nos pasó en la Eurocopa de hace dos años y llegamos a semifinales. La parte compleja es que a Países Bajos no le vale ganar con suerte, sino practicando un fútbol ofensivo, como el Barça. Quizás no estamos entre las máximas favoritas, pero sí estamos detrás del primer escalón. Un caso parecido al de Alemania, que también es una selección fuerte que puede vencer a cualquiera, pero está detrás de España, Francia, Brasil, Argentina o Portugal", ha explicado.