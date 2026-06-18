Las lágrimas de Luis Díaz, ídolo de Colombia: "﻿Desde el calentamiento estaba que lloraba, sentía algo especial"

El delantero colombiano fue elegido 'Mejor Jugador del Partido' tras dar una asistencia y marcar un gol en el choque ante Uzbekistán, que suponía su debut en el Mundial

Si Luis Díaz ya era todo un ídolo en Colombia, su estreno en el Mundial 2026 lo va a consagrar como el referente de su país por mucho que James Rodríguez siga en el combinado cafetero.

Y es que a la hora de la verdad fue el futbolista del Bayern de Múnich el que cambió el partido ante Uzbekistán, primero con una genial asistencia a Daniel Muñoz y ya en la segunda parte definiendo él mismo ante Yusupov con un remate cruzado para poner de nuevo por delante a Colombia. Todo ello le sirvió a Colombia para sumar sus primeros tres puntos y al propio Luis Díaz para ser nombrado el mejor jugador del partido.

Pero también han sorprendido sus declaraciones tras el choque donde aseguraba que sentía que iba a tener una actuación histórica en el estreno mundialista con su país. "Desde el calentamiento estaba que lloraba, sentía algo especial. Se me vinieron cosas del pasado porque lucho por estos momentos. Cumplí el sueño que tenía de pequeño con mi selección, por mí país y que más bonito que cumplir con un gol y una asistencia", aseguró el delantero de Barrancas.

Lo cierto es que Luis Díaz tuvo una noche redonda en su debut mundialista aunque el futbolista colombiano también acordarse también de sus compañeros al recibir la designación de 'Mejor Jugador del Partido': "Nada de eso sería posible sin cada uno de mis compañeros. Somos un grupo muy unido, muy fuerte que iremos mejorando partido a partido".

Por último, del '7' de Colombia también valoró el partido de su selección: "Debemos tener más paciencia. Sabíamos que enfrentaríamos a un rival muy duro, ya esperábamos el partido así. Como era el primer partido quieres hacer las cosas bien y de repente no te sale todo, pero al final controlamos, conseguimos recuperar la ventaja y anotar el tercero hacia el final", subrayó.

Gustavo Puerta y la madurez de Colombia

"Fue difícil recibir un gol cuando teníamos el control del partido, pero somos un equipo que ha madurado, hoy estamos preparados para recibir ese tipo de golpes; la clave está en siempre creer en el plan que nos dio el profe, eso fue lo que hicimos y obtuvimos la recompensa", puntualizó el centrocampista colombiano.

Puerta también habló de la importancia de sumar los tres puntos tras el empate entre Portugal y República Democrática del Congo, rivales con los que comparten el grupo K.

"Aunque siempre pensamos en nosotros es cierto que el empate entre Portugal y Congo fue bueno para nosotros, cumplimos con los tres puntos, ya a partir de mañana pensaremos en lo que viene", concluyó. En su siguiente partido, Colombia se medirá a la República Democrática del Congo el próximo 23 de junio.