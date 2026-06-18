Resultados y clasificación del Grupo K tras la primera jornada y partidos del Mundial 2026: Portugal decepciona y Colombia se impone

La primera jornada del Mundial 2026 ha finalizado con dos partidos en el Grupo K que han tenido de todo, como el empate de Portugal frente a la República Democrática del Congo y la victoria de Colombia ante Uzbekistán

La primera jornada del Mundial 2026 ha puesto punto final con partidos que han tenido de todo y han empezado decidiendo diferentes situaciones en los distintos grupos que forman el mismo. Además, las primeras sorpresas ya han tenido lugar, como el empate entre Portugal y la República Democrática del Congo. Sin embargo, ha habido otras selecciones que se han llevado los tres puntos, como ha sido Colombia venciendo a Uzbekistán.

Hablamos del Grupo K del Mundial 2026, en el que Portugal no pudo pasar del 1-1 contra la República Democrática del Congo, al igual que una selección como la de Colombia que se impuso con claridad a Uzbekistán, por lo que lidera actualmente la clasificación con tres puntos. Además, Luis Díaz quedó como uno de los jugadores más destacados de este primer encuentro, firmando un gol y una asistencia para acercar la victoria.

Joao Neves brilla pero Yoane Wissa silencia a Portugal

Por un lado, Portugal empezó de la mejor manera adelantándose en el partido en el minuto seis. Joao Neves, pese a no destacar especialmente por su altura, se impuso de cabeza para estrenar el marcador. Los de Roberto Martínez siguieron buscando el segundo gol que les diese tranquilidad en el partido. Sin embargo, jugadores como Cristiano Ronaldo no tuvieron su día, que tan solo dejó tres tiros a puerta durante el choque.

Por otro lado, el partido entre Portugal y la República Democrática del Congo tenía a protagonistas como a Bernardo Silva, que disputó el primer encuentro tras anunciarse su fichaje del Real Madrid. No obstante, el mediapunta no tuvo su día y fue sustituido tras el descanso. Además, los de Sebastien Desabre tenían mucho que decir y antes de acabar la primera parte pusieron el empate, obra de Yoane Wissa, para firmar el 1-1 definitivo.

Colombia impone su pegada en el debut en el Mundial contra Uzbekistán

El otro partido del Grupo K del Mundial 2026 fue el Uzbekistán - Colombia. Los de Néstor Lorenzo llegaban al encuentro disputado en Ciudad de México con jugadores muy reconocibles, como el caso de Luis Díaz, James Rodríguez o Luis Suárez, además de un Cucho Hernández que fue protagonista en uno de los goles. Además, Fabio Cannavaro lideraba a una selección dispuesta a hacer historia en esta cita.

Pese a ello, Colombia empezó mostrando su superioridad en el terreno de juego con el gol de Daniel Muñoz poco antes de finalizar el primer tiempo. Sin embargo, Uzbekistán reaccionó y Fayzullaev puso el empate en el minuto 60, pero Luis Díaz respondió en el 65' con el 1-2, siendo el delantero del Bayern de Múnich uno de los principales focos. Por último, Jaminton Campaz aprovechó la asistencia del Cucho Hernández para firmar el 1-3.

Portugal y Uzbekistán se la juegan el martes, Colombia busca sentenciar su pase

De esta manera, Portugal se medirá a Uzbekistán el próximo martes 23 de junio a las 19:00 (hora española). Los de Roberto Martínez necesitarán ganar si no quieren complicarse sus opciones de pasar a la siguiente ronda del Mundial 2026. Misma situación para la selección de Cannavaro, que en su caso no llegó a puntuar y una nueva derrota le podría dictar sentencia de cara a su futuro en la competición.

Colombia, por su parte, se verá las caras con la República Democrática del Congo en el Estadio Akron de Zapopan, en México. Al contrario del anterior enfrentamiento, la victoria de los de Néstor Lorenzo les podría poner matemáticamente en dieciseisavos de final del Mundial 2026, en un partido que tendrá lugar el miércoles 24 de junio a las 4:00 (hora española).

Resultados y clasificación del Grupo K del Mundial 2026 tras la primera jornada