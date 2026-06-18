Uzbekistán 1-3 Colombia: Luis Díaz sale al rescate de Colombia

La selección cafetera tuvo que trabajar más de lo previsto para imponerse a Uzbekistán y tirar de la mejor versión del futbolista del Bayern de Múnich para ponerse como líder del grupo K

Colombia arrancó con buen pie su andadura en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y aprovechó el tropiezo de Portugal para auparse como líder del Grupo K. Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jáminton Campaz fueron los goleadores de Colombia en un duelo que acabó resolviendo en la segunda parte y que no sentenció hasta el tiempo de añadido.

Uzbekistán, que debutaba en un Mundial, cedió el peso del partido a Colombia, que no tardó en disponer de varias ocasiones de gol. Jhon Arias estuvo a punto de marcar el primero en el 17' con un disparo desde fuera de área.

Luis Díaz aparece para desatacar el partido

A la media hora de partido aparecería Luis Díaz para estrellar el balón en el palo derecho pero no sería ya hasta casi el final del primer acto, en el 41', cuando de nuevo Luis Díaz entraba en acción ahora para asistir desde 40 metros a Muñoz, que marcaba el 0-1 con un remate de puntera desde el corazón del área.

Colombia parecía tener controlado el encuentro, pero Uzbekistán iba a empatar el duelo en el 60' con la ayuda del portero Camilo Vargas, que no atajó con fiabilidad un remate de Shomurodov, el balón salió rebotado por encima del larguero y apareció antes que nadie Fayzullaev para empujarlo con la cabeza y hacer el 1-1.

El gol en contra no estaba en los planes de Colombia pero la selección cafetera tiró de paciencia para volver a llevar el partido al sitio que le interesaba, y las ocasiones volvieron a llegar.

Apenas cinco minutos más tarde, Luis Díaz hacía el 2-1 tras una recuperación de Colombia en campo rival. El futbolista del Bayern Múnich batía a Yusupov con un disparo cruzado que llegó a tocar el meta uzbeko sin lograr sacarlo de entre los tres palos.

En el tramo final, Uzbekistán se vino arriba en busca del empate y Colombia le regaló el balón, pero los cafeteros asestarían el golpe definitivo en el 99' cuando Campaz remataba un gran centro del 'Cucho' y puso el definitivo 1-3.

Ahora, Colombia es líder de grupo con tres puntos, dos por encima de Portugal y el Congo, y tres más que Uzbekistán. En la segunda jornada, el próximo 23 de junio, Colombia enfrentará al Congo en Guadalajara, en tanto que Uzbekistán retará a Portugal en Houston.

- Ficha técnica:

Uzbekistán: Utkir Yusupov; Abdukodir Khusanov, Rustam Ashurmatov (Jakhongir Urozov m.77), Sherzod Nasrullaev (Farrukh Sayfiev m.46), Abdulla Abdullaev, Behruzjon Karimov; Akmal Mozgovoy, Otabek Shukurov, Oston Urunov (Dostonbek Khamdamov m.46), Abbosbek Fayzullaev (Azizbek Amonov m.77); Eldor Shomurodov (Igor Sergeev m.90+3).

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Gustavo Puerta (Richard Ríos m.80), Johan Mojica, Davinson Sánchez; James Rodríguez (Jaminton Campaz m.72), Jhon Arias (Kevin Castaño m.90+3), Jefferson Lerma; Luis Díaz (Andrés Gómez m.90+3), Luis Javier Suárez (Cucho Hernández m.80).

Goles: 0-1 (41') Daniel Muñoz; 1-1 (60') Abbosbek Fayzullaev; 1-2 (65') Luis Díaz; 1-3 (99') Jaminton Campaz.

Árbitro: Anthony Taylor, de Inglaterra. Amonestó a Johan Mojica y Abdukodir Khusanov.

Incidencias: partido del Grupo K de la Copa Mundial de Fútbol celebrado en el Estadio Ciudad de México, antes Azteca, situado a 2.240 metros de altitud sobre el nivel del mar.