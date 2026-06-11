Mundial 2026 | Partidos de hoy jueves 11 junio: horarios y dónde ver en TV, juegan México - Sudáfrica, Corea del Sur - República Checa

El Mundial 2026 arranca este jueves con dos partidazos entre los equipos que componen el grupo A y que se disputarán en suelo mexicano...

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá arranca este jueves 11 de junio con los dos primeros partidos del torneo. Se acabó la espera, ha llegado el momento de lo bueno. Rodará el balón de forma oficial y nos quedan por delante más de cinco semanas de fútbol total.

Como es tradición, el partido encargado de abrir el Mundial será el de la anfitriona, o en este caso una de la anfitrionas, México, que afronta la cita mundialista con el objetivo de llegar lo más lejos posible aprovechando el aliento de su afición.

Fecha y hora: ¿Cuándo se juega el partido inaugural entre México y Sudáfrica?

El equipo de Javier Aguirre inaugurará la Copa del Mundo el próximo jueves ante Sudáfrica en el Estadio Azteca, también conocido como Ciudad de México, en un partido que está obligado a ganar para encarrilar el primer lugar del grupo A y asegurar jugar sus partidos bajo el apoyo de su afición al menos hasta los octavos de final. El partido está fijado a las 21:00 horas española.

TV e Internet: ¿Dónde puedo seguir el México - Sudáfrica?

El partido inaugural del Mundial podrán verlo a través de la televisión en abierto, por La1 de RTVE, así como por la plataforma de pago de DAZN.

También podrán seguirlo en directo a través de Internet en nuestro minuto a minuto en www.estadiodeportivo.com, donde le contaremos todo lo que acontezca durante el partido así como las reacciones posteriores.

El otro partido de la jornada inagural que se disputará en 11 de junio es el que completa el Grupo A, aunque en caso de España, el partido se disputará ya en la madrugada del 12 de junio y que enfrentará a Corea del Sur contra la República Checa.

A prior, un partido muy abierto en el que puede pasar de todo y al que los checos llegan tras ganar por 1-3 a Guatemala en su último examen de cara al debut en el Mundial, donde el calor hará de las suyas, como ya sabe el seleccionador de Corea del Sur, Hong Myung-bo, que reconoció haber notado el cambio en estos últimos días en Guadalajara.

Fecha y hora: ¿Cuándo se juega el partido Corea del Sur y República Checa?

Pocas horas después de que acabe el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca, a poco más de 500 kilómetros al este, dará comienzo el segundo partido del Mundial y del grupo A, que está fijado para las 4:00 de la mañana del viernes 12 de junio, es decir, en la madrugada del jueves al viernes en España. El partido se disputará en el Estadio Akron, en la localidad de Zapopan en la zona metropolitana de Guadalajara.

Televisión: ¿Dónde puedo ver en directo el Corea del Sur - República Checa?

El partido correspondiente a la primera jornada del grupo A entre surcoreanoes y checos podrá verse en televisión pero solo a través de la plataforma de pago de DAZN.