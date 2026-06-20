Mundial 2026 | Partidos de hoy sábado 20 junio: horarios y dónde ver en TV, juegan Países Bajos - Suecia, Alemania - Costa de Marfil, Ecuador - Curazao, Túnez - Japón

Tras la finalización de tres encuentros esta pasada madrugada, otros cuatro partidos tendrán lugar en la jornada 2 de la fase de grupos del Mundial 2026, con mucho que decidir, ya que hay selecciones que puedan sumar su segunda victoria o, por lo contrario, otra derrota

La jornada de sábado 20 de junio en el Mundial de 2026 abre con cuatro apasionantes partidos, como van a ser el Países Bajos - Suecia, Alemania - Costa de Marfil, Ecuador - Curazao y Túnez - Japón, con diferentes horarios con respecto a España que será necesario dejar claro, ya que cada encuentro se juega en una localización distinta. Sin embargo, en todos ellos hay mucho en juego, ya que podrían definir muchas situaciones de cada grupo.

Países Bajos - Suecia: horario y dónde ver en televisión el partido del Mundial 2026

Por un lado, dos viejas conocidas del fútbol europeo se cruzan en el Grupo F del Mundial 2026. Países Bajos y Suecia se ven las caras el sábado 20 de junio a las 19:00 en la península, las 18:00 en Canarias, sobre el césped del NRG Stadium de Houston.

¿A qué hora se juega el partido? Países Bajos - Suecia

El pitido inicial sonará a las 19:00 en horario peninsular y a las 18:00 en las islas Canarias, en plena tarde española. En un grupo de cuatro selecciones, donde solo los dos primeros tienen el pase asegurado y un tercer puesto solo vale si entra entre los ocho mejores, neerlandeses y suecos saben que dejarse puntos aquí complica el resto del camino.

Dónde ver el encuentro por TV y online Países Bajos - Suecia por TV y online

Tienen los derechos de este Países Bajos - Suecia DAZN y Movistar Plus+, que lo ofrecen a sus suscriptores tanto en el televisor como en sus aplicaciones. Además, La 1 dará en abierto y gratis este encuentro que podría dictar sentencia en el Grupo F del Mundial 2026

Alemania - Costa de Marfil: horario y dónde ver en televisión el partido del Mundial 2026

Sábado 20 de junio, noche de Mundial. Alemania y Costa de Marfil abren capítulo en el Grupo E a las 22:00 en la península y a las 21:00 en Canarias, con el BMO Field de Toronto como escenario.

¿A qué hora se juega el partido? Alemania - Costa de Marfil

El encuentro entre Alemania y Costa de Marfil se jugará a las 22:00 en territorio peninsular, 21:00 en el archipiélago canario. Un horario de prime time perfecto para ver el partido. La Mannschaft llega con el cartel de favorita de cuatro veces campeona del mundo, pero en este formato de 48 selecciones nada se regala. Costa de Marfil lo sabe y plantará cara en Toronto con la idea de arañar todo lo que pueda.

Dónde ver el encuentro por TV y online Alemania - Costa de Marfil por TV y online

DAZN y Movistar Plus+ ofrecen la señal del encuentro. Y para quien lo siga por internet, las doss plataformas tienen aplicación propia, DAZN, Movistar Plus, donde se podrá ver en directo.

Ecuador - Curazao: horario y dónde ver en televisión el partido del Mundial 2026

Ecuador y Curazao juegan en la madrugada del domingo 21 de junio, a las 02:00 en la península y a la 01:00 en Canarias, en el Arrowhead Stadium de Kansas City. El cruce pertenece al Grupo E.

¿A qué hora se juega el partido? Ecuador - Curazao

La cita exige despertador o aguante: 02:00 en horario peninsular y 01:00 en las Canarias, de plena madrugada para el aficionado español. Curazao, una de las grandes novedades de este Mundial de 48 equipos, se mide a una Ecuador que parte como favorita sobre el papel. El Arrowhead promete buen ambiente pese a lo intempestivo de la hora en España.

Dónde ver el encuentro por TV y online Ecuador - Curazao por TV y online

El partido se podrá seguir por DAZN y por Movistar Plus+. Además Las apps de DAZN y Movistar Plus+ retransmiten en directo.

Túnez - Japón: horario y dónde ver en televisión el partido del Mundial 2026

El Grupo F deja un duelo intercontinental de madrugada española. Túnez y Japón se enfrentan el sábado 20 de junio a las 06:00 en la península y a las 05:00 en Canarias, en el Estadio BBVA de Monterrey.

¿A qué hora se juega el partido? Túnez - Japón

Apunta el horario: 06:00 en la España peninsular, 05:00 en Canarias. Para verlo en directo desde casa toca poner el despertador a primera hora o enlazar con la madrugada. Túnez, representante africano, y Japón, una de las selecciones asiáticas más en forma de la última década, comparten grupo con la mira puesta en el mismo objetivo: quedar entre los dos primeros o, en su defecto, firmar uno de los ocho mejores terceros que también dan el salto a dieciseisavos.

Dónde ver el encuentro por TV y online Túnez - Japón por TV y online

DAZN y Movistar Plus+ ofrecen la señal del encuentro. Y para quien lo siga por internet, las dos plataformas tienen aplicación propia, DAZN, Movistar Plus, donde se podrá ver en directo.