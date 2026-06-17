Resultados y clasificación del grupo J tras la primera jornada y partidos en el Mundial 2026: Messi y Arnautovic, héroes nacionales

Los capitanes de Argentina y Austria brillaron para comenzar con buen pie en el Mundial; la 'Albiceleste' venció y convenció ante Argelia mientras que Austria sufrió para acabar doblegando a Jordania

El sexto día del Mundial 2026 nos dejó el estreno de la actual campeona del Mundo, Argentina, que pasó por encima de Argelia gracias a un histórico Messi. El '10' de la albiceleste llegó a 16 goles e igualó como el máximo goleador de todos los Mundiales junto al alemán Miroslav Klose, con 16 dianas.

Argentina superó todas las expectativas al ganar por 3-0 a Argelia con un triplete de su ídolo, que tuvo una noche brillante además porque con sus goles impuso varios récords. El capitán de la 'Albiceleste' completó 913 tantos en su carrera, 200 partidos con la selección y trazó una línea de 20 años exactos entre su primer y último gol en los mundiales.

El primero lo anotó en Alemania el 16 de junio de 2006 a la selección de Serbia. Messi llegó al Mundial 2026 con la misma cifra de 13 goles marcados por el francés Just Fontaine, un registro alcanzado por el mítico delantero en un solo torneo. Y con su exhibición de este martes superó los 14 del alemán Gerd Müller y los 15 del brasileño Ronaldo, aunque por detrás tiene la amenaza de Mbappé, con 14 tantos, tras marcar un doblete frente a Senegal.

De esta forma, Argentina presenta así su candidatura al título con un partido de pesadilla para Argelia y el portero Luca Zidane, que nada pudieron hacer para evitar el 3-0. El '10' de la selección Albiceleste allanó el camino del triunfo a los 17 minutos, y en el segundo tiempo se erigió a la vez como máximo goleador en lo que va del torneo con un tanto en el 60 tras un remate de Alexis Mac Allister, y puso la guinda en el 75.

En el primer gol, tras un pase filtrado por Rodrigo de Paul, el el hijo del exfutbolista Zinedine Zidane poca resistencia opuso para desviar el balón, y en el segundo, permitió el rebote que capturó el capitán sin oposición. La primera jornada del Grupo J la cerrarán más tarde las selecciones de Austria y Jordania.

Austria sufre para vencer a la guerrera Jordania

La selección de Austria cumplió en su debut mundialista pero con más apuros de los previstos, y festejó su retorno, 28 años después, a la fase final de una Copa del Mundo, tras imponerse este miércoles por 3-1 a Jordania, que puso a los centroeuropeos en más problemas de los que reflejó el marcador final.

Sin embargo, en la primera llegada clara de Austria, los europeos iban a ponerse por delante. Romano Schimd se sacaba un espectacular disparo con su pierna diestra desde la frontal ante el que nada puedo hacer el meta jordano Yazzed Abu Laila.

El larguero impedía el 1-1 a un gran cabezazo de Ali Olwan y poco después era el portero Schlager quien evitaba el tanto del delantero jordano. Sin embargo, a la tercera llegó la vencida, nada más comenzar la segunda parte, cuando Olwan, ahora sí, culminaba un veloz contragolpe con un preciso disparo.

En la segunda parte, Rangnick metió a Arnautovic, que acabó liderando el triunfo austriaco. Antes le anularon un gol por mano previa de su compañero Posch tocó el balón con el brazo antes de ceder el balón a Arnautovic.

Pese a todo, unos minutos más tarde, nuevo en un saque de esquina, Austria volvería a marcar, esta vez ayudados por un rival, ya que fue Yazan Alarab, uno de los destacados en el equipo árabe, el que peinaba el balón hacia su propia portería.

El gol fue un mazazo para Jordania, que ya cansada y con el golpe moral, entregó la cuchara, situación que aprovechó Austria en el tiempo añadido para hacer el tercero, esta vez de penalti, obra de Arnautovic.