Mourinho toma sus primeras decisiones drásticas sentenciando a dos jugadores

El técnico portugués ha dejado muy claro quiénes son sus hombres de confianza tras ocho jornadas y hay dos futbolistas que parten con una desventaja evidente de cara a este reinicio del curso

La segunda etapa de José Mourinho en el Real Madrid comienza a abrir sus primeras fisuras. Apenas se han disputado ocho jornadas de Liga, pero las alineaciones y el reparto de minutos han servido para sacar las primeras conclusiones y conocer cuáles son las prioridades del técnico portugués en cuestión de protagonismos.

Del mismo modo, el luso también ha señalado a algunos jugadores que ya saben que tendrán complicado hacerse un hueco en sus planes por una simple cuestión de actitudes. Mourinho no hace prisioneros en este sentido. Según informa The Athletic, hay dos futbolistas especialmente sentenciados: Andriy Lunin y Raúl Asencio. Ninguno de los dos entra en los planes deportivos de Mourinho a corto plazo y su situación podría desembocar en una salida en el próximo mercado de invierno.

El problema para el Real Madrid es que no se trata de dos jugadores fáciles de colocar. Ambos renovaron recientemente y lo hicieron con unas condiciones económicas importantes, por lo que encontrar una solución que satisfaga a todas las partes no será sencillo.

Lunin, condenado a vivir a la sombra de Courtois

La situación de Andriy Lunin es simple. El portero ucraniano ha quedado relegado al papel de suplente de Thibaut Courtois y las decisiones de Mourinho en este inicio de temporada no parecen haber cambiado su realidad.

Mientras el belga esté disponible, Lunin tiene prácticamente cerrada la puerta de la titularidad. Sus opciones pasan por una lesión del primer portero o por las primeras eliminatorias de la Copa del Rey, donde podría disponer de minutos.

Más allá de este rol residual, el problema iría mucho más allá ya que Mourinho no consideraría que Lunin tenga el nivel necesario ni para convertirse en el futuro titular de la portería madridista ni tan siquiera para ejercer como segundo guardameta a largo plazo.

Su situación es especialmente delicada porque el Real Madrid amplió su contrato hasta 2030 hace dos años y le concedió un salario elevado. Si el club decide estudiar una salida en enero, ese sueldo puede convertirse en uno de los principales obstáculos para encontrarle destino.

Asencio, todavía más atrás en la rotación

El caso de Raúl Asencio presenta algunas similitudes, aunque con más condicionantes. El central ha pasado de ser considerado uno de los proyectos de futuro de la entidad a encontrarse completamente fuera de la rotación de Mourinho, aunque se ha debido a su convalecencia por lesión.

El Real Madrid ya buscó una posible salida el pasado verano, pese a que unos meses antes había renovado su contrato en unas condiciones económicas importantes. La ampliación nunca llegó a anunciarse oficialmente, pero la apuesta del club por el canterano era lógica y sostenida. Sin embargo, ahora el escenario ha variado por completo.

Asencio todavía no ha podido debutar esta temporada porque acaba de pasar por quirófano y continúa recuperándose de su problema físico. Pero incluso cuando esté en condiciones de competir, su situación deportiva es completamente desfavorable. Relegado a ser el quinto central de la plantilla para Mourinho, por detrás de otras opciones que tienen más peso en la planificación del portugués.

A todo ello se suma un contexto extradeportivo que tampoco ha ayudado al futbolista durante los últimos meses. De ahí que el mercado de enero pueda convertirse en una posibilidad real para buscarle una salida, aunque su elevado salario vuelve a ser un problema.

No son los únicos que miran de reojo a enero

Lunin y Asencio son los dos casos más claros, pero hay otros futbolistas cuya situación merece atención. Éder Militao, Ferland Mendy y Rodrygo todavía no han debutado esta temporada, aunque en sus casos las lesiones explican buena parte de la ausencia.

Militao ya está recuperado de sus problemas físicos y podría entrar en la convocatoria para recibir al Villarreal. Mendy y Rodrygo, en cambio, todavía necesitan varias semanas para completar sus respectivos procesos de recuperación.

También está el caso de Thiago Pitarch, que durante el parón tuvo que bajar al Castilla para disputar sus primeros minutos de la temporada. Y Endrick apenas ha participado cuatro minutos. Los dos tuvieron problemas físicos durante el inicio del curso, aunque sus situaciones también deberán vigilarse cuando llegue enero.

Mourinho ya tiene a toda su plantilla disponible

La gran noticia para el técnico portugués es que ya ha recuperado a todos sus internacionales. Jude Bellingham y Trent Alexander-Arnold fueron los últimos en regresar a la Ciudad Real Madrid después de sus compromisos con Inglaterra, completando el retorno de los 16 jugadores convocados durante el parón.

Eso sí, no todos trabajaron al mismo ritmo. Bellingham, Alexander-Arnold y Marc Cucurella realizaron trabajo individual sobre el césped y en el interior de las instalaciones, mientras que Fede Valverde, lesionado ante el Atlético de Madrid, se ejercitó únicamente en el gimnasio.

Quien sí parece estar plenamente disponible es Kylian Mbappé. El francés se entrenó con normalidad después de superar la hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda que sufrió con Francia.