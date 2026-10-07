Militao se une a Mbappé para incumplir una 'norma' en el Real Madrid y desafiar a Mourinho

Crece la polémica en la 'casa blanca', pues el central brasileño, que al fin se entrena con el grupo tras su grave lesión, ha imitado al delantero francés y se ha dejado ver montando en bicicleta, algo que el técnico portugués no aprueba en sus jugadores

El parón liguero ha convertido a Kilyan Mbappé en protagonista de la actualidad del Real Madrid, pero no por sus apariciones sobre el césped, sino fuera del mismo. Su periplo con su selección comenzó de la mejor manera posible, anotando el gol que posibilitó la primera victoria de Francia en la Nations League ante Turquía (0-1). Sin embargo, poco antes de la hora de juego, el delantero galo tuvo que abandonar el terreno de juego por unas molestias e hizo saltar las alarmas, viajando de inmediato a la capital de España para someterse a pruebas médicas que revelaron una "hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda".

Desde entonces, el lío está servido, merced a sus apariciones públicas en pleno proceso de recuperación. En primer lugar, a muchos aficionados blancos no les gustó que se dejase ver junto a su pareja, la actriz española Ester Expósito, acudiendo a una fiesta nocturna en una conocida discoteca parisina. Mientras, otros compañeros tocados físicamente, como Fede Valverde y Konaté, sí aprovecharon la pasada semana para avanzar en sus respectivas rehabilitaciones. Pero desde el Real Madrid cerraron filas al filtrar que José Mourinho había aprobado el viaje del atacante a París, pues en ese momento la lesión que sufre solo necesitaba de reposo activo y no habría adelantado nada acudiendo a trabajar a la ciudad deportiva.

La postura de Mourinho: "Te puedes caer y partirte una pierna"

Pero luego llegó su vídeo corriendo sobre una cinta y montando en bicicleta, con el que quiso mostrar que sí estaba trabajando para volver cuanto antes. El problema es que dichas imágenes se produjeron solo unos días después de que el propio Mourinho re refiriese al riesgo que asumen los futbolistas que montan en bici. "Por desgracia, un futbolista no puede esquiar ni montar en bicicleta; si lo hace, y hay quien lo hace a escondidas del club... El contrato no me importa. Me importa cómo enfoca su trabajo", señaló.

"Te caes de la bici y te puedes perder tres partidos, o incluso peor, te puedes partir una pierna. Puede que sólo te des un golpe, pero eso puede empeorar y alejarte de tu mejor nivel", añadió el preparador luso, dejando claro de ese modo los peligros de dichas actividades a los componentes de su vestuario, donde parecen empeñados en saltarse sus normas.

Militao, de paso en bici junto a su esposa tras un largo calvario de lesiones

Así, haciendo un guiño a Mbappé y desafiando la opinión de su entrenador, ahora ha sido Éder Militao quien ha compartido en sus redes sociales una imagen suya dando un paso en bici junto a su esposa. Una publicación que viene a alimentar la polémica, justo en el momento, además, en el que el central brasileño puede entrar en su primera convocatoria de la temporada, pues ya ha comenzando a ejercitarse junto al grupo tras cinco meses de baja.

Fue a finales del pasado mes de abril cuando el zaguero de 28 años tuvo que pasar por el quirófano para ser operado de una rotura del tendón proximal del bíceps femoral. Desde entonces ha permanecido en el dique seco y en este parón ha dado un gran paso al frente, pero justo ahora llega su controvertida imagen montando en bicicleta. Además, cabe recordar que Militao ha sufrido un calvario de lesiones en las tres últimas temporadas, con hasta dos roturas de ligamento cruzado anterior, una en cada rodilla, además de otras dolencias que le han impedido disfrutar de la continuidad necesaria para rendir a su mejor nivel.