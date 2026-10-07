Riolo, desde Francia: "Empiezo a preguntarme: ¿Mbappé todavía tiene ganas? ¿Qué quiere? No descartemos una salida al final de la temporada"

Las últimas polémicas del delantero blanco, que han enfadado a la afición madridista, y su interés más por estar en París que en Madrid, disparan los rumores de una posible venta el próximo verano...

Lejos de aclararse, la situación de Kylian Mbappé en el Real Madrid parece que cada día que pasa se complica aún más. Su forma de actuar fuera de los terrenos de juego está dando algún que otro quebradero de cabeza al club y sobre todo a una afición que empieza a ver como el francés es incapaz de dar un paso adelante para liderar al Real Madrid y que suele ser más noticia por sus escapadas con su pareja, la actriz española Ester Expósito, que por lo que hace dentro del campo, y eso que el delantero suma siete goles en siete jornadas.

Pero el ex del París Saint-Germain da la sensación de que no es ese líder que todos esperaban cuando fue fichado en el verano de 2024 y que precisamente desde su llegada no se ha conseguido ninguna Liga, ninguna Champions y ninguna Copa del Rey, tan solo una Supercopa de Europa y una Copa Intercontinental por el título de Champions ganado por el Real Madrid la temporada anterior a su fichaje.

La última noticia extradeportiva ha sido un nuevo viaje a París, acompañado por su pareja, y que no solo ha llamado la atención en Madrid, sino también en la capital francesa, donde ya sobrevuela la idea de que Mbappé podría dejar el Real Madrid antes de tiempo y de lo que todos podrían pensar, concretamente el próximo verano.

Ha sido el reconocido periodista Daniel Riolo, una de las voces más autorizadas de RMC, quien ha hablado abiertamente sobre esta posibilidad tras los últimos acontecimientos. "No descartemos una salida al final de la temporada", ha dicho tras ver como el distanciamiento entre el francés y el Real Madrid parece agravarse con el paso del tiempo.

"Empiezo a preguntarme: ¿Mbappé todavía tiene ganas? ¿Qué quiere? Parece que se levanta cada mañana pensando: 'Voy a meter la pata'. No puede seguir cometiendo errores así", reflexionó Riolo en el programa After Foot. Y es que si en Madrid no caen nada bien sus escapadas, tampoco en Francia ha gustado como Mbappé, después de lesionarse, ni siquiera estuviera en la grada de Stade de France para ver al equipo de Zidane.

"Envía un mensaje positivo. Ven al Stade de France: 'No, no quiero'. Quédate en Madrid: 'No, no quiero'. No te presentes a la salida de una discoteca: 'No, no quiero'. ¡Basta! Estás yendo demasiado lejos", criticó Riolo, que también recordó las últimas palabras de Josep Pedrerol.

Cabe recordar que en 'El Chiringuito', Pedrerol llegó a decir que "Mbappé está perdiendo el cariño de los aficionados del Real Madrid" señalando el periodista francés la cercanía del director del programa de Mesiaset con el presidente blanco Florentino Pérez. "Si lo dice, significa que el Real Madrid quiere mandarle un mensaje", aclaró el galo.

Lesión, bicicleta y escapada a París

Mbappé sufrió una lesión de rodilla con Francia y abandonó la concentración. Mientras se recuperaba de la lesión, fue visto en una discoteca de París acompañado, entre otros, por Ester Expósito y Marco Verratti, excompañero del PSG, lo que provocó el enfado de muchos aficionados del Real Madrid.

La bola se ha hecho más grande porque prácticamente al mismo tiempo, se publicó un vídeo en el que aparecía montando en bicicleta durante su recuperación cuando José Mourinho, entrenador del REal Madrid, había advertido previamente sobre el riesgo de que un futbolista lesionado utilizase la bicicleta.

La última ha sido su escapada a París durante unas horas junto a Ester Expósito, tras entrenar con el conjunto blanco, lo que hace pensar al madridismo que Mbappé quizás tenga la cabeza más en París que en el Real Madrid.