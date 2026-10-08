La llamativa visita de Mourinho a Raúl Asencio, jugador del Real Madrid: "En esos momentos de dudas, que le le das vueltas a la cabeza"

El central del cuadro blanco fue operado hace casi una semana de una lesión en la tibia. El propio jugador compartió una instantánea en la que se le ve junto al técnico cuando aún estaba ingresado. En una entrevista para el diario AS ha admitido que la visita del luso fue un chute de energía

Raúl Asencio inició la recuperación de su operación de tibia hace ya prácticamente una semana. El jugador del Real Madrid, tras más de un año en el que ha estado sometido a un tratamiento conservador, tuvo finalmente que recurrir a la intervención quirúrgica ya que llevaba varios meses jugando con dolor. Raúl Asencio además ha estado en el ojo del huracán después de varios líos extradeportivos pero ya pidió perdón en su momento y además prometió centrarse en el Real Madrid para volver a recuperar su mejor versión.

El día que Raúl Asencio pasó por quirófano, el pasado 2 de octubre, el jugador del Real Madrid compartió una imagen que es la mejor muestra de que José Mourinho confía en él una vez que se recupere de su lesión de tibia. Raúl Asencio es uno de los centrales con más proyección en el Real Madrid junto a Dean Huijsen y además su explosión como futbolista es motivo de orgullo en el cuadro blanco por ser canterano de la Fábrica.

Raúl Asencio, junto a Mourinho el día de su operación

La imagen que compartió Raúl Asencio mostraba al jugador del Real Madrid aún convaleciente en la cama del hospital y junto a él, estrechándole la mano, al técnico José Mourinho. Asencio además acompañó la imagen de las siguientes palabras: "Después de meses intentando todo para poder recuperarme de la fractura en la tibia, hoy he tenido que pasar por quirófano. Quiero expresar un agradecimiento especial a los servicios médicos del club y al Dr. Leyes por la exitosa cirugía y por todo su apoyo durante este proceso. Desde hoy, ya estoy pensando en volver más fuerte que nunca para vestir de nuevo la camiseta del club más grande del mundo. Gracias Mister por la visita".

Sobre esta visita, Raúl Asencio explicó en una reciente entrevista para el diario AS que supuso un importante impulso a nivel psicológico, más aún cuando está en el comienzo de su proceso de recuperación: "Esa visita me dio un chute de energía. En esos momentos de dudas, que le das a la vueltas a la cabeza pensando cómo va a ir la recuperación y cuánto voy a estar sin jugar, que me venga Mou a ver y me muestre esa cercanía que hemos visto todos en el vestuario desde el inicio de la temporada reconforta mucho. Mou es cercano, humilde, amable y ambicioso. Mou es una persona a nivel humano aparte de ser un gran entrenador".

Asencio además volvió a insistir sobre la cercanía de José Mourinho, visto habitualmente desde fuera como un entrenador muy duro: "Es una persona más en el vestuario. A los futbolistas se nos ve desde fuera como gente inaccesible y alejada de la realidad, pero en realidad somos personas. Tenemos una imagen de Mourinho, cuando yo era pequeño, con ese carácter tan fuerte. Pero de puertas hacia dentro es una magnífica persona, gracioso, que quiere pasar muchas horas con nosotros y a la vez nosotros con él. Es uno más en el vestuario".

El incidente de Raúl Asencio en Gran Canaria

Raúl Asencio asumió el error que cometió el pasado verano en Gran Canaria y además, se llevó el rapapolvo público de José Mourinho: "Fue un momento muy duro. Se solaparon varias situaciones en mi vida y en un periodo corto de tiempo. Mou no se equivoca. Tenía toda la razón del mundo. Al final la gente opina sobre lo que sale y lo que se ve. Yo me equivoqué. Lo admití y lo admito, he pedido perdón y lo seguiré pidiendo. Soy un chico de 23 años y he cometido errores como todos podemos cometer a esa edad".

El central del Real Madrid continuó admitiendo que debe saber dónde está, en uno de los clubes más importantes del mundo: "Pero tengo que ser consciente de donde estoy. Estoy en el Real Madrid y eso no puede volver a ocurrir. Soy consecuente con ello y sólo pienso en dar la vuelta a esta situación. Soy el primer dolido. Sueño con revertirlo todo y ganar títulos con este club y esta camiseta, ojalá que para el resto de mi carrera. Por eso, este tipo de situaciones no volverán a ocurrir más".

Raúl Asencio en un entrenamiento del Real Madrid

Por último, sobre el litigio legal que se resolvió también el pasado verano por la supuesta filtración de un video de contenido sexual con una menor. Raúl Asencio ya fue juzgado y dejó claro que el siempre tuvo la conciencia tranquila: "Yo estaba tranquilo con mi conciencia y eso es lo más importante. Cuando yo iba al campo iba a jugar al fútbol, no a pelearme con una grada hostil hacia mí. No me iban a frustrar. Yo creo que al campo hay que ir a animar y alentar a los tuyos, no a meterse con el rival. Sabemos que el Madrid sufre esto, también otros compañeros, en determinados campos".