Raúl Asencio rompe su silencio: "Ahora me toca hablar a mí"

El jugador del Real Madrid publicó una extensa carta en su perfil personal de Instagram en el que habló de haber vivido "una situación difícil". Este jueves quedó absuelto en el juicio por la filtración de imágenes de contenido sexual. Sobre su condena por conducir ebrio afirmó estar "profundamente arrepentido"

Raúl Asencio, jugador del Real Madrid, ha estado en boca de todos en las últimas 24 horas. Pero esta actualidad en torno a Raúl Asencio poco o nada tiene que ver con la recuperación de su última lesión o con algún otro tema deportivo. Mas bien, Raúl Asencio se volvió a ver este pasado miércoles en un tema extra deportivo al conocerse que había sido condenado a pagar una cuantiosa multa tras conducir ebrio en Las Palmas el pasado mes de agosto y tras superar la tasa mínima permitida de alcohol en sangre en los dos controles a los que fue sometido.

Raúl Asencio también ha sido este jueves absuelto por el delito de filtración de imágenes de contenido sexual después de que las dos víctimas perdonaran a los cuatro acusados entre los que estaba el propio jugador del Real Madrid y otros tres futbolistas de la cantera madridista. Después de todo este revuelo, Raúl Asencio ha hablado a través de su perfil personal de Instagram para mostrar su arrepentimiento y también que los medios de comunicación le den la misma importancia a su absolución que a la acusación a la que fue sometido meses atrás.

Raúl Asencio habla tras su absolución y su condena por conducir ebrio

Raúl Asencio, en una extensa carta a través de su cuenta personal de Instagram, apuntó a la situación complicada que ha vivido: "Durante estos meses he vivido una situación difícil y, en ocasiones, he tenido que ver cómo se publicaban informaciones y opiniones sobre mí antes de que la Justicia se pronunciara". El jugador del Real Madrid también mostró su confianza en la justicia para que esta terminase poniendo las cosas en su sitio: "Siempre he confiado en que la Justicia terminaría poniendo las cosas en su sitio. Hoy existe una resolución judicial que habla por sí sola, y la recibo con tranquilidad y con la satisfacción de poder cerrar una etapa que ha sido muy importante para mí".

Asencio, agradecido al Real Madrid

También tuvo palabras Raúl Asencio para el Real Madrid y a la confianza demostrada por el club blanco: "También quiero agradecer al Real Madrid y a todas las personas del club que me han demostrado su confianza y me han permitido seguir trabajando, creciendo y disfrutando de lo que más me gusta: jugar al fútbol". El zaguero pidió la misma atención a los medios de comunicación una vez que ha quedado absuelto: "A quienes hablaron sobre mí durante estos meses, solo les pido que, ahora que la Justicia se ha pronunciado, se pueda contar también esta parte de la historia con la misma atención".

Por último y en relación a la condena por conducir ebrio, Raúl Asencio se mostró arrepentido: "También quiero referirme a un episodio relacionado con una alcoholemia. Estoy profundamente arrepentido de lo ocurrido y asumo plenamente mi responsabilidad. Ha sido una experiencia de la que he aprendido y tengo muy claro que no volverá a ocurrir". Para terminar, lanzó un mensaje muy gráfico sobre el momento que quiere vivir ahora: "Ahora me toca hablar a mí. Y estoy absolutamente de acuerdo con mi entrenador: no solo en el campo, sino fuera de él".

La carta completa de Raúl Asencio

Esta es la carta completa publicada por Raúl Asencio en su perfil personal de Instagram: "Hoy, después de mucho tiempo de silencio y de respetar un proceso judicial en el que siempre confié, puedo decir que he sido ABSUELTO. Y creo que ha llegado el momento de compartir algunas palabras.

Durante estos meses he vivido una situación difícil y, en ocasiones, he tenido que ver cómo se publicaban informaciones y opiniones sobre mí antes de que la Justicia se pronunciara. Entiendo y respeto el trabajo de los medios de comunicación y el derecho a informar y opinar, pero también creo que es importante recordar que detrás de cada noticia hay una persona y una familia que viven las consecuencias de todo lo que se publica.

Siempre he confiado en que la Justicia terminaría poniendo las cosas en su sitio. Hoy existe una resolución judicial que habla por sí sola, y la recibo con tranquilidad y con la satisfacción de poder cerrar una etapa que ha sido muy importante para mí.No quiero quedarme con el ruido ni con los momentos difíciles. Prefiero quedarme con el apoyo de las personas que estuvieron a mi lado y que confiaron en mí durante todo este tiempo.

Raúl Asencio esta pretemporada con el Real Madrid

Quiero agradecer profundamente a mi familia, a mis amigos, a mi agente, a mis abogados y a todas las personas que me acompañaron y me dieron fuerza cuando más lo necesitaba.También quiero agradecer al Real Madrid y a todas las personas del club que me han demostrado su confianza y me han permitido seguir trabajando, creciendo y disfrutando de lo que más me gusta: jugar al fútbol.

Durante todo este proceso he intentado mantenerme al margen, trabajar y seguir adelante. Hoy puedo hacerlo con la tranquilidad de saber que siempre confié en la verdad.A quienes hablaron sobre mí durante estos meses, solo les pido que, ahora que la Justicia se ha pronunciado, se pueda contar también esta parte de la historia con la misma atención.

No quiero entrar en polémicas ni mirar atrás. Quiero cerrar esta etapa con respeto, con la cabeza alta y con muchas ganas de seguir adelante. También quiero referirme a un episodio relacionado con una alcoholemia. Estoy profundamente arrepentido de lo ocurrido y asumo plenamente mi responsabilidad. Ha sido una experiencia de la que he aprendido y tengo muy claro que no volverá a ocurrir. Ahora quiero mirar hacia delante, seguir trabajando, seguir creciendo y centrarme en lo que más me gusta: jugar al fútbol.

Ahora me toca hablar a mí. Y estoy absolutamente de acuerdo con mi entrenador: no solo en el campo, sino fuera de él.

Hala Madrid. Que nadie tenga la menor duda".