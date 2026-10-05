Tensión en el partido entre Las Palmas y el Valladolid: "Eres un subnormal"

El acta arbitral del partido de la jornada 8 en LaLiga Hypermotion refleja un conflicto en el túnel de vestuarios durante el descanso

La UD Las Palmas y el Real Valladolid empataron este domingo en el Estadio de Gran Canaria (2-2), en un partido con alternativas y en el que ninguno de los dos consiguió poner fin a sus respectivos problemas. El conjunto amarillo continúa inmerso en su crisis de resultados, mientras que el cuadro pucelano sigue sin conocer la victoria lejos de casa.

Los canarios golpearon primero y lo hicieron prácticamente a las primeras de cambio. En su primer lanzamiento entre los tres palos, Valentín Pezzolesi encontró el camino del gol. Iván Jaime condujo desde el costado izquierdo hacia el centro y la movilidad de Elías Romero terminó generando un espacio a la espalda de la zaga pucelana. Por ahí apareció Pezzolesi, que cruzó un disparo raso con la derecha para poner el 1-0.

La alegría local, sin embargo, duró muy poco. Cinco minutos más tarde, el Valladolid encontró el empate en una acción en la que Juanmi Latasa apareció sin oposición para cabecear a portería vacía un balón que había quedado suelto después de una disputa entre Víctor Júnior y Caro.

El empate no sirvió para que Las Palmas recuperara el control. Con el ambiente cada vez más incómodo en las gradas, llegó otro error de los locales. Kirian Rodríguez perdió el balón en una zona comprometida y el conjunto blanquivioleta castigó dicha pérdida con otro gol. Arnu recuperó, Víctor Júnior continuó la acción y terminó encontrando a Ponceau en el costado izquierdo. El francés resolvió con un disparo a media altura al primer palo de Caro para poner el 1-2.

El cuadro dirigido por Fran Escribá tuvo entonces una oportunidad inmejorable para hacer todavía más daño. Las aproximaciones del Valladolid transmitían peligro y Las Palmas estaba tocada, pero los visitantes no consiguieron ampliar su ventaja antes del descanso. Esa falta de acierto terminó siendo determinante.

Las Palmas salió con otra cara tras el paso por los vestuarios. Jesé protagonizó una acción individual después de recibir de Kirian y su disparo acabó estrellándose contra el poste. El rechace quedó a disposición de Elías Romero, que no perdonó y devolvió las tablas al marcador.

El delantero almeriense pudo incluso completar la remontada dos minutos más tarde. Se quedó solo ante Álvaro Aceves, pero su definición se marchó fuera cuando tenía el tercer tanto al alcance.

El Valladolid también dispuso de una ocasión para volver a ponerse por delante. Latasa encontró un remate que Caro consiguió desviar y el atacante reclamó penalti en la acción, aunque finalmente no hubo más goles.

A partir de ahí, el encuentro perdió ritmo. Los cambios introducidos por ambos entrenadores no consiguieron darle un nuevo impulso al partido y las ocasiones desaparecieron prácticamente por completo.

Polémica en el túnel de vestuarios

Las Palmas salió renovada en la segunda parte, pero la tensión que había sobre el césped y en las gradas antes del descanso se trasladó al túnel de vestuarios, tal y como recogió el acta arbitral de Manuel Ángel Pérez Hernández.

"Una vez finalizada la primera mitad y encontrándonos en el túnel de vestuarios, Don José Manuel Cabrera Guedes, identificado por el delegado local como analista del club, se dirige a un jugador en los siguientes términos: 'Eres un subnormal, eres un subnormal'", se lee en el acta.

El Comité de la RFEF se reunirá en los próximos días para determinar las distintas sanciones de la jornada, entre ellas la que le puede caer al analista de Las Palmas, que puede ir de entre dos a tres partidos y una multa económica.