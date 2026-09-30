Bilic, seleccionador de Croacia, calienta la vuelta con España: "No podemos ser tan poco agresivos, hemos venido a ser parte de la celebración"

El técnico balcánico se marchó muy molesto del Sánchez-Pizjuán con la actitud de los suyos en un partido donde el combinado español se mostró muy superior en todas las fases del juego

Croacia se marchó con un 4-1 a casa del Sánchez-Pizjuán pero el saco de goles pudo ser mayor de haber estado un poco más acertados los pupilos de Luis de la Fuente. Y el seleccionador croata se marchó muy molesto con la actitud de los suyos durante todo el partido.

"Ha sido una mala noche y el resultado ha sido merecido", comenzó subrayando Slaven Bilic. A continuación siguió elogiando a España pero sin dejar de darles recados a sus jugadores: "Hemos mostrado muy poquito ante la mejor selección, no de ahora, sino de hace varios años. Saco muy poco positivo en cuanto al juego, resultado e impresión".

Y, posteriormente, llegó el mensaje clave para ir calentando la vuelta en Split del día 6 de octubre: "Podemos encontrar una justificación, que España es la campeona del mundo, pero no podemos jugar de esa manera tan poco agresiva contra ellos, como si hubiéramos venido a una celebración. Si les das tanto espacio, te castigarán. Lo bueno del fútbol es que hay otro partido dentro de poco".

Mientras tanto, Luis de la Fuente, a quien se le pudo ver muy relajado desde el inicio gracias a otro tempranero gol de Lamine Yamal, también mandó un contundente mensaje en rueda de prensa para los suyos: "Estoy convencido de que siempre se puede mejorar, pero este grupo lo está igual. El margen de mejora es muy grande, no hemos tocado techo, esta selección es muy joven y moriríamos de éxito si pensamos que esto es perfecto porque un día llegará alguien y nos pegará un 'tarantantán', aunque tampoco es eso".

Los nuevos 'tocados' de España que preocupan a Luis de la Fuente

La nota negativa del partido contra Croacia la pusieron nuevamente las lesiones. Y sobre Grimaldo, se pronunció Luis de la Fuente: "Sintió en el rondo previo al partido unas molestias en el cuádriceps y decidí no arriesgar con él".Este miércoles se le realizarán pruebas médicas, pero el técnico riojano ya le da por descartado para lo que resta de esta concentración internacional: "No será mucho, pero sí lo suficiente para que se pierda los dos encuentros de la Liga de Naciones que restan por disputar".

En este mismo sentido, sobre Martín Zubimendi también aclaró su cambio: "Vi que se echó la mano atrás y me asusté. Pensé que tenía alguna molestia. Luego me dijo que no tenía ningún problema y que sólo notó los gemelos un poco contracturados porque llevaba muchos partidos sin jugar muchos minutos".

Luis de la Fuente les hace un 'regalo' por estos dos triunfos

La selección de fútbol tiene jornada de descanso este miércoles después de la victoria ante Croacia (4-1) en Sevilla en la Liga de Naciones y regresará mañana, jueves, a los entrenamientos para preparar el encuentro ante la República Checa en Oviedo.Después de los triunfos ante Inglaterra (2-3) en Wembley y Croacia en el estadio Sánchez Pizjuán, el seleccionador, Luis de la Fuente, ha decidido un paréntesis en la concentración que inició el pasado día 22 para que los jugadores puedan tener tiempo libre y estar con sus familias.

El combinado nacional regresó anoche a Madrid al término del partido y será mañana, a las 11.00 horas, cuando vuelva al trabajo con un entrenamiento a puerta cerrada, han informado fuentes de la selección.

Es muy probable que Grimaldo acabe abandonando la concentración durante el día de hoy si se confirma que ya no podrá volver a participar en los partidos que restan. De confirmarse, sería el tercer relevo después de que se lesionara el lateral Pedro Porro antes empezar la estancia y de que Eric García también sufriera molestias en la rodilla izquierda.

La selección también se entrenará el viernes y por la tarde volará a Asturias para desplazarse a Oviedo, donde De la Fuente y un jugador ofrecerán una rueda de prensa en el estadio Carlos Tartiere.

Tras el enfrentamiento ante los checos, el equipo regresará a Madrid y el domingo, 4 de octubre, retomarán la actividad. La ventana de la selección se completará el martes, día 6, con el cuarto encuentro de la fase de grupos de la Liga de Naciones ante Croacia en Split.Cabe recordar que España es el líder en solitario del grupo A1 con seis puntos, mientras que Croacia e Inglaterra tienen tres y la República Checa, cero, después de dos derrotas en casa