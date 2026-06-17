¿En qué puesto del ranking mundial se encuentra actualmente el Villarreal?

Las bases de datos del fútbol sitúan al 'Submarino' amarillo entre los puestos 30 y 40 de la clasificación Mundial; la única excepción que penaliza al equipo groguet es la IFFHS, que lo baja al puesto 81

El Villarreal CF lleva muchos años instalado en los puestos altos del fútbol mundial. Lo dicen los resultados y también las clasificaciones por puntos que hacen las casas de estadísticas del deporte balompédico. Competir contra gigantes no es una excepción para el cuadro amarillo, sino más bien una costumbre.

Con una estructura alejada de los presupuestos de las grandes potencias europeas, el conjunto amarillo se ha consolidado en la élite gracias a una fórmula basada en la estabilidad, la planificación y los resultados. Los diferentes rankings internacionales confirman ahora una realidad que en La Cerámica conocen bien: el Villarreal ya forma parte del grupo de clubes más respetados del planeta.

Aunque no existe una clasificación oficial única para medir el peso de los equipos a nivel mundial, sí hay varios organismos y plataformas especializadas que elaboran sus propios rankings. La comparación entre todos ellos deja una conclusión muy clara: el 'Submarino' amarillo se mueve habitualmente entre los 30 y los 40 mejores clubes del mundo.

Entre los mejores de España

La clasificación más favorable para el Villarreal es la elaborada por FootballDatabase. Este ranking sitúa al conjunto castellonense en la posición número 33 del mundo y en la 31 de Europa.

El dato más llamativo aparece al observar la clasificación nacional. El Villarreal ocupa la cuarta posición entre los equipos españoles, únicamente por detrás de Real Madrid, Atlético de Madrid y Barcelona. Su situación le permite superar a entidades históricas como el Real Betis, el Valencia e incluso al AC Milan en la clasificación global.

El dato refleja perfectamente la consolidación del proyecto amarillo durante la última década. Ya no se trata de apariciones puntuales en competiciones europeas, sino de una presencia constante entre los mejores.

ClubElo confirma su regularidad

Otro de los rankings más respetados es ClubElo, que analiza los resultados obtenidos por los equipos teniendo en cuenta también el nivel de los rivales y la dificultad de los partidos.

En esta clasificación, el Villarreal aparece en la posición número 37 del mundo con una puntuación de 1.759 puntos Elo.

La diferencia respecto a FootballDatabase es mínima y confirma una tendencia muy similar. El conjunto groguet sigue instalado entre la élite mundial gracias a su capacidad para competir temporada tras temporada en una de las ligas más exigentes del planeta.

Además, ClubElo suele premiar especialmente el rendimiento reciente, por lo que la clasificación refleja el buen momento competitivo que atraviesa el equipo.

La Europa League sigue pesando

El coeficiente UEFA continúa siendo una de las referencias más importantes para medir el prestigio continental de los clubes.

En este apartado, el Villarreal ocupa la posición número 40 con 59.000 puntos. Una clasificación construida gracias a años de protagonismo europeo y que tiene su punto culminante en la histórica conquista de la Europa League en Gdansk. A ese título hay que añadir la brillante participación que llevó al club hasta las semifinales de la Champions League y varias clasificaciones consecutivas para torneos continentales.

El Villarreal ha conseguido convertir Europa en su hábitat natural, algo que se refleja claramente en este ranking.

Una excepción en la IFFHS

La clasificación menos favorable para el conjunto amarillo es la elaborada por la IFFHS, organismo que analiza exclusivamente los resultados obtenidos durante los últimos doce meses. En este caso, el Villarreal aparece en el puesto 81 del mundo con 172 puntos, empatado con la Lazio.

Sin embargo, esta posición debe interpretarse con cierta cautela. Al centrarse únicamente en el último año, penaliza a equipos que han mantenido una trayectoria sólida durante varias temporadas pero que no han tenido un rendimiento especialmente destacado en el periodo más reciente. En el caso del Villarreal, su pésima actuación en la Champions League 25/26 ha resultado un lastre. Aun así, sigue formando parte del 'top 100' mundial.

La media que refleja la realidad

Si se realiza una media entre los principales rankings disponibles -FootballDatabase (33), ClubElo (37), UEFA (40), Opta (33) e IFFHS (81)-, el Villarreal obtiene una posición aproximada de 44,8, es decir, se sitúa en torno al puesto 45 del mundo.

Sin embargo, el dato resulta engañoso porque la clasificación de la IFFHS distorsiona significativamente este resultado. Si se excluye ese ranking, que analiza únicamente los últimos doce meses, la media del resto de indicadores sitúa al Villarreal en el puesto 35 mundial, una cifra que parece mucho más representativa de la realidad actual del club.

Mucho más que un club de clase media

La lectura conjunta de todos los rankings deja una conclusión contundente. El Villarreal compite habitualmente en una dimensión que, por presupuesto, población y recursos, parecería reservada para entidades mucho mayores.

Mientras otros clubes históricos alternan etapas de éxito con largos periodos de inestabilidad, el 'Submarino' amarillo ha logrado mantenerse durante años entre los mejores gracias a una identidad muy definida y a una gestión deportiva ejemplar.

Los números hablan por sí solos. El Villarreal no solo pertenece a la élite española. También se ha ganado, por méritos propios, un lugar entre los grandes referentes del fútbol europeo y mundial.