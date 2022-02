El alcalde da ejemplo: apasionado del Sevilla, admite que el Betis "juega mejor" y sueña con un triplete para la capital andaluza

Antonio Muñoz, orgulloso de los dos equipos, confía en que en el derbi "sólo se hable de fútbol" y en "entregar títulos al Sevilla FC y al Real Betis" en este 2022

Sevilla se ha convertido en la sede del fútbol a nivel nacional, continental y mundial. Y eso, en una ciudad tan futbolera, es motivo de orgullo para todos sus aficionados. Especialmente, teniendo en cuenta que Sevilla FC y Real Betis son parte activa en esta capitalidad hispalense del Deporte Rey en 2022: segundo y tercero de LaLiga tras 25 jornadas, se enfrentan el domingo en el siempre apasionante derbi. Antes, eso sí, deben dirimir sus respectivos duelos de este jueves en los dieciseisavos de final de la UEFA Europa League, que esta edición celebra su final en el Ramón Sánchez-Pizjuán, la casa del Hexacampeón.

Por si fuera poco, la capital de Andalucía también acogerá la final de la Copa del Rey, que tendrá como sede el estadio de La Cartuja y a la que aspira a estar los verdiblancos. El jueves reciben al Rayo Vallecano en la vuelta de las semifinales en el Benito Villamarín, feudo al que volverá dentro de unos meses la selección española para un partido de la Liga de Naciones. Y en septiembre, el World Football Summit.

De todo ello se congratuló la pasada madrugada el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, en una entrevista en 'El Larguero' de la Cadena Ser. "Estoy con muchísima ilusión de ser el alcalde de una de las ciudades más bonitas del mundo", manifestó el edil, reconocido aficionado del Sevilla FC que por encima de todo espera que El Gran Derbi no vuelva a sonar por vergonzosos incidentes como los vividos en el duelo copero del mes pasado: "A mí no me gusta que Sevilla ocupe noticias por hechos de violencia. El incidente de Joan Jordán -recibió el impacto en la cabeza de un tubo de plástico- me pilló en el palco del estadio del Betis y lo lamenté muchísimo".

"¿La tensión de las últimas semanas? Confío en las aficiones y la sensatez de los dos presidentes, José Castro y Ángel Haro. Vamos a hacer que Sevilla sea noticia por el fútbol", continuó Antonio Muñoz, quién aprovechó las ondas para hacer "un llamamiento" a sevillistas y béticos: "Que el domingo sea el día del fútbol. Los dos equipos tienen posibilidades de conseguir un trofeo está temporada y vamos a disfrutar de este partidazo".



El alcalde hispalense demostró que el amor a unos colores y la lógica rivalidad en una ciudad dual no están reñidos con la cordialidad, la hermandad y la educación. Lo demostró con elogios a los heliopolitanos: "Por supuesto que juega bien. El Betis está haciendo una gran temporada y, aunque soy sevillista tengo que reconocer que juegan mejor, que este año tiene una disposición de juego muy buena".

¿Qué la final de la Europa League la gane el Sevilla o que la final sea Betis-Sevilla, pero que la gane el Betis? Ésa fue la pregunta comprometida que le hizo Manu Carreño al regidor sevillano, que demostró tablas y salió por la calle de enmedio entre risas: "A mí lo que me gustaría es que el domingo pierda el Madrid". "Yo soy sevillista, pero me encantaría poder entregar un trofeo al Betis y otro al Sevilla", añadió, ya en tono más serio y con carácter salomónico.

Antonio Muñoz espera que los dos equipos de la ciudad opten a levantar títulos en Sevilla en la Europa League y en la Copa del Rey, pero es ambicioso, quiere más y ve posible que el título de LaLiga acabe en las vitrinas de la entidad de Nervión por segunda vez en su historia ocho décadas después: "Totalmente, tienen posibilidades y si no flaqueamos en algunos momentos... El Madrid tampoco está tan sólido ahora".