El Ayuntamiento de Sevilla acelera la renovación del césped artificial en sus centros deportivos

En solo dos años, el consistorio ha invertido más de 15 millones de euros y culminado 48 actuaciones para modernizar las instalaciones municipales

El Ayuntamiento de Sevilla continúa avanzando en su plan de modernización de las instalaciones deportivas municipales con la renovación progresiva del césped artificial en campos de fútbol, rugby y béisbol repartidos por toda la ciudad. El alcalde, José Luis Sanz, ha supervisado recientemente los trabajos realizados en el campo de béisbol del Centro Deportivo Amate, una de las intervenciones más recientes dentro de un programa que ya suma más de 15 millones de euros invertidos y 48 actuaciones completas en solo dos años, según destacó el propio regidor durante la visita.

Renovación integral de los campos de fútbol municipales

El grueso del esfuerzo municipal se ha centrado en los campos de fútbol 11, donde el Ayuntamiento ha ejecutado un expediente de renovación licitado en 2024 por un total de 1,58 millones de euros y adjudicado finalmente por 1,51 millones. Esta inversión ha permitido sustituir el pavimento de seis instalaciones con superficies que ya acumulaban entre nueve y quince años de uso.

Los centros beneficiados han sido: Polígono Sur (césped de 2009), Sevilla 3000 (2012), Hytasa - campo A (2015), Demetrio Pichel (2016), San Antonio Drago (2009) y Caños de Torreblanca - "Diablos Rojos" (2011). En conjunto, se han renovado 36.308 metros cuadrados de superficie de juego y 40.479 metros cuadrados de césped artificial, lo que supone una de las mayores intervenciones realizadas en la última década sobre el fútbol base sevillano.

Actuaciones destacadas en rugby y béisbol

El plan de mejora también ha llegado al campo de rugby del Centro Deportivo San Jerónimo, cuyo césped -instalado en 2011- presentaba un grave deterioro. Con una inversión de 310.756 euros, se ha sustituido por un pavimento de fibra monofilamento de 60 mm homologado por World Rugby, que abarca 6.720 metros cuadrados de superficie de juego y que incluye dos años de mantenimiento.

Otra de las intervenciones señaladas por el Ayuntamiento es la renovación completa del césped artificial del campo de béisbol del Centro Deportivo Amate. Con una inversión de 294.914 euros, se han sustituido 7.823 metros cuadrados de superficie de juego y un total de 9.793 metros cuadrados de césped.

Nuevos proyectos en marcha

A estas mejoras se suman otras actuaciones complementarias, como la ya finalizada renovación de la pista exterior de fútbol sala del Centro Deportivo Hytasa (52.530 euros) y el inicio de las obras para un nuevo campo de fútbol 7 de césped artificial en Las Almenas, con un presupuesto de 446.727 euros, cofinanciado con 195.000 euros por la Junta de Andalucía.

La próxima gran intervención municipal se centrará en la renovación del césped de 20 pistas de pádel distribuidas en diez centros deportivos -entre ellos Hytasa, Torreblanca, Vega de Triana, Bermejales y Valdezorras- con una inversión de 150.000 euros. El proyecto incluirá césped homologado por la Federación Española de Pádel y tres años de mantenimiento preventivo.