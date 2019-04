El Betis de Setién: lo que la falta de gol esconde

La sensación generalizada después de la derrota del Betis ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán, reducida a un titular, es que con un delantero mejor que Jesé el Betis habría ganado el derbi. Quedó la impresión de que con un auténtico goleador que hubiera aprovechado las claras ocasiones que generó el equipo, el Betis habría, cuando menos, empatado. Las miradas críticas, de hecho, apuntan tanto a Setién, por no contar con Tello en el once titular -pese a su desborde y a su capacidad para hacer gol-, como a Serra Ferrer, por fichar a Lainez en vez de a un buen delantero en el mercado invernal.

Serra ya realizó antes del derbi el tan necesario ejercicio de autocrítica y reconoció que se equivocó dejando salir a Sanabria antes de tener atado a su sustituto. Dejó a Quique Setién sin el delantero que realmente le gustaba y que estaba en racha, Sanabria; trajo a Jesé como apuesta personal del técnico; y mantuvo en el plantel al máximo goleador de la pasada temporada, Sergio León, pese a que el técnico lo ha desplazado al más absoluto ostracismo. La combinación no ha dado resultado y este Betis suma 15 goles menos en la jornada 32 de los que tenía la pasada temporada -53 tantos marcó entonces y 38 lleva en la actualidad-.

Que hay un grave problema de gol porque falta un killer es una evidencia que se pone manifiesto teniendo en cuenta que son dos centrocampistas, Lo Celso (8 goles en LaLiga) y Canales (7), los máximos realizadores del equipo. Cabría preguntarse antes de responsabilizar sólo a Serra de una tara evidente, qué parte de responsabilidad tiene Setién en su tozudez a la hora de marginar y no sacar rendimiento a un activo del club, Sergio León. Normalmente no lo convoca, lo envía directamente a la grada; en el derbi no le dio minutos y ya lo ha utilizado menos minutos que a Jesé, que llegó a finales de enero.

A Sergio León se le podrán discutir cualidades, pero siempre ha mostrado entrega y disposición. De hecho, su último servicio al club fue marcar un golazo en la Copa con el que el Betis acariciaba ante el Espanyol el pase a semifinales de Copa antes de que Mandi hiciera el 3-1 definitivo. Las razones por las no cuenta con él se desconocen. Se rumorea que el jugador tuvo una fuerte discusión con Éder Sarabia en pretemporada, pero nadie confirma ese extremo, ni parece lógico que el entrenador desaproveche el talento de un futbolista por unas diferencias entre dos partes, algo que se puede considerar moneda común en cualquier vestuario.

La falta de gol, en todo caso, esconde un problema aún más grave: la solidez defensiva, las facilidades que da el Betis a sus rivales para que le hagan gol. De hecho, seguramente con menos goles encajados (suma 43 y un balance de menos 5, por los 38 anotados) el Betis estaría en zona europea. El Getafe es quinto y sólo ha marcado dos goles más (40) que el Betis, pero sólo ha recogido 29 veces el balón en su portería y tiene un balance de más 11. Más significativo es el caso del Valencia, que es sexto con menos goles a favor (36) que los de Setién, pero con tan sólo 27 tantos en contra. El Athletic, séptimo, y el Alavés, octavo, también defienden mejor que el conjunto bético. Se mira a los atacantes, se critica a Serra por no haber fichado a un delantero en invierno, pero algo debería tocar Setién para acabar con una sangría atrás que le puede dejar sin Europa.