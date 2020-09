My Wellness, la mejor opción de estar en forma

El Servicio de Actividades Deportivas de la Universidad de Sevilla habilita en sus salas fitness el sistema más moderno y funcional para poder controlar el entrenamiento de una forma dinámica y divertida. Se trata de Wellness System, una puntera compañía dedicada a la tecnología y el deporte, que ha creado el sistema My Wellness, en el cual los usuarios pueden disfrutar de los entrenamientos que los técnicos deportivos les confeccionan según su objetivo marcado dentro de la sala. Gracias a la Wellness Key, los usuarios pueden entrar en los dispositivos físicos colocados en la sala, donde el sistema Unity, equipado con la versión Android más actualizada, presenta un sinfín de contenidos para poder navegar, consultar y comprobar los entrenamientos y resultados obtenidos.

Pero no solo a través del dispositivo presente en la sala se pueden consultar los entrenamientos y resultados. Wellness System también da la posibilidad de tener un perfil propio My Wellness en los dispositivos móviles gracias a la aplicación que puede descargarse de forma totalmente gratuita. Sin duda, My Wellness se ha convertido en una herramienta esencial y primordial para los usuarios de la sala fitness del SADUS, que se apoyan de forma constante en los tutoriales para poder realizar de forma satisfactoria los ejercicios, realizar los entrenamientos y, una vez finalizados los ejercicios, comprobar la intensidad, kilos levantados, tiempo transcurrido y calorías consumidas.