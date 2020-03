Cannavaro: "Mientras no termine el virus, no debe haber fútbol"

Fabio Cannavaro, entrenador del Guangzhou Evergrande de la Superliga China, ha contado que la situación en la ciudad asiática. "Aquí el virus está controlado. En dos días termino la cuarentena y puedo salir a la calle sin problema", explica Fabio Cannavaro en la cadena Cope. "La vida está empezando en Guangzhou. El Gobierno ha dicho que la gente ya no tiene que ponerse la mascarilla para salir", añade.

El ex jugador del Real Madrid y ahora entrenador del Guangzhou Evergrande advierte de la importancia de quedarse en casa. "No le demos al virus la oportunidad de contagiar a más gente. Hay que controlar la temperatura todos los días. La pena es que muchos gobiernos en Europa no han cerrado antes y hay mucha gente con el virus. Los Gobiernos tienen que cerrar a todos", asegura.

"Tienes que quedarte 15 días en casa para no llenar los hospitales. Es fundamental. El problema es que la gente no ha entendido esto", ha añadido el exjugador italiano, en El Partidazo de Cope.

El que fuera central de la selección italiana ve complicado el regreso del fútbol en España y en Italia. "En menos de un mes no se sabe que va a pasar en el mundo. Creo que falta mucho para que esto acabe en Italia y España. Es muy complicado que vuelva a haber fútbol en Europa antes de que termine la temporada".