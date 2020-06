El Gobierno lo ratifica: no entrará nadie al derbi

Muchas están siendo las peticiones de diferentes clubes para que los aficionados puedan entrar en los estadios. Desde el lunes, la mayor parte de España entrará en Fase 3 de la desescalada del coronavirus, lo que significa que los recintos deportivos podrían ser abiertos con un límite de aforo. Sin embargo, por ahora tienen la negativa del Gobierno, que en principio dijo que este año no habría público en el fútbol español y, tras vez cómo se adelantaban los plazos en la desescalada y la evolución de la pandemia era positiva, se ha encontrado con este dilema.

Y lo han zanjado de la forma más rotunda, apelando a ello la justicia deportiva y la igualdad en la competición, pues entienden que mientras en unas regiones no se puede entrar y en otras sí la competición no sería igual para todos. Irene Lozano (CSD) ya lo dijo el jueves y hoy lo ha confirmado el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes. Otra historia es cuando dentro de dos semanas todas las comunidades entren, previsiblemente, en Fase 3. Ahí ya no debería haber excusas. Pero el derbi ya saben que será sin público.

Rodríguez Uribes señaló esta mañana que la Liga española debe empezar "sin público" para garantizar la "igualdad de armas" de todos los clubes, y advirtió de que a pesar de la buena voluntad de regresar a la normalidad deben ser prudentes porque la pandemia de la COVID-19 "sigue ahí".

"Debe ser inicialmente sin público. Ese es mi criterio sin perjuicio de que tengamos en cuenta esas peticiones. La Liga es una liga nacional y una regla fundamental del deporte es la igualdad de armas. Tenemos que combinar primero el criterio de salud, la seguridad, las garantías; segundo, que se garantice esa igualdad de armas, que jueguen todos los clubes en las mismas condiciones; y tercero, las Comunidades Autónomas, que van a tener que decidir en buena medida", dijo en declaraciones a 'Hoy por hoy' de la cadena Ser.

En este sentido, el ministro de Cultura y Deporte pidió empezar el campeonato español, que regresará con el derbi Sevilla-Betis, "por un elemental criterio de prudencia y cautela", con los partidos a puerta cerrada. "Las prisas son malas consejeras. Es un buen signo que haya esa voluntad de volver a la normalidad, pero tenemos que tener un estricto sentido de la responsabilidad porque estamos hablando de salud y de vidas, y la pandemia sigue ahí. Hemos visto que el porcentaje de inmunidad no es grande y tenemos que ser muy, muy prudentes", justificó.

De hecho, Rodríguez Uribes no ocultó su preocupación por las imágenes de aficionados portugueses agolpados en los alredeores de los estadios de fútbol en el arranque, hace dos días, de su Liga. "Claro que nos preocupa. Hay que hacer mucha pedagogía desde todos los ámbitos para que eso no se produzca, para concienciar a la gente de que seguimos en una situación mucho mejor, pero la pandemia no ha desaparecido. No hay vacuna todavía, hay que tener mucho cuidado. Los delegados de Gobierno tendrán que actuar para impedir esas concentraciones", indicó.