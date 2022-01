El regalo 'envenenado' que se llevó Luis Rioja del Benito Villamarín

El jugador del Deportivo Alavés Luis Rioja señaló este jueves que siente "un profundo respeto por la camiseta del Glorioso" y añadió que supone "un honor" defenderla, después de las críticas recibidas por aceptar la camiseta del Real Betis que le entregó Nabil Fekir en el descanso del encuentro entre heliopolitanos y babazorros, disputado el pasado martes en el Benito Villamarín y que terminó con goleada local (4-0).

El extremo sevillano e hincha confeso de los verdiblancos se vio obligado a salir al paso de las recriminaciones en sus redes sociales para explicar los motivos que le llevaron a recoger el obsequio del futbolista verdiblanco, y quiso reafirmar su "compromiso" con la escuadra que adiestra José Luis Mendilibar. "Desde el partido de la primera vuelta ya lo había pactado con Fekir, y siempre he estado centrado exclusivamente en el objetivo común, que el club, aficionados y jugadores tenemos, y me lo dejaré todo en el campo para seguir demostrándolo", zanjó el carrilero, uno de los más destacados de su escuadra y el que más lo intentó en ataque..

Luis Rioja recibió la camiseta en el intermedio y fue objeto de críticas a través de las redes sociales porque su equipo caía entonces por 3-0. En realidad, el ex del Cabecense pidió la elástica al campeón del Mundo en el encuentro de la primera vuelta, pero aquella vez la tenía ya comprometida con un compañero, por lo que el atacante criado en el Lyon le prometió que se la daría en esta ocasión. El mensaje del albiazul generó centenares de interacciones en sus perfiles, la inmensa mayoría de aficionados del Alavés que le disculpaban y entendían que el gesto no implicaba ningún desprecio, alabando su entrega y rendimiento. También hubo críticos que apelaban por pasar página y bastantes béticos animándole.

Autor de dos goles y cuatro asistencias en 23 partidos, Rioja ha sido indiscutible esta temporada para todos los entrenadores, en gran parte por su incuestionable empeño y su velocidad. Con contrato hasta 2025 en las filas vitorianas, nunca ha ocultado sus colores, lo que no es óbice para su profesionalidad, incuestionable según todos los que lo conocen: "Mi equipo es el Betis; lo he mamado desde pequeño, igual que cualquiera de los que va al Villamarín. Ahora, me debo al Alavés, pero ojalá el Betis lo gane todo menos los dos partidos que se enfrente con nosotros. En algún momento me gustaría vestir al camiseta verdiblanca. Siempre lo he dicho. Mi ilusión y mi sueño siempre han sido jugar en el Betis".