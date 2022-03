Mendilibar espera que el buen partido contra el Sevilla le sirva al Alavés "para creer"

"Hoy sí he visto lo que quiero, ha sido el mejor partido en presión, en robar balones cerca del área contraria y en generar peligro; el gol llegará", consideró el técnico babazorro

El entrenador del Deportivo Alavés, José Luis Mendilibar, aseguró que con el partido que completaron sus jugadores ante el Sevilla FC (0-0) pueden ganar a cualquiera y se marchó satisfecho con el trabajo de los albiazules. El técnico indicó en rueda de prensa que se va "con buenas sensaciones" y consideró que fue "un punto bueno contra un gran Sevilla".

"Tiene que ser positivo, para el cuerpo técnico y para que los jugadores vean y crean que los que les pedimos es bueno para ellos", insistió el vizcaíno. "Esto nos tiene que animar a todos", remarcó el preparador, que avisó de que lo que hacen en casa lo tienen que trasladar cuando jueguen fuera.

Respecto a las ocasiones que no han conseguido materializar, apuntó que "hay que tener sangre fría para meter gol". "A veces estás tan a tope que a veces llegas al área y sigues al mismo ritmo y hay que pararse a pensar", analizó, lamentando las numerosas oportunidades claras que han tenido para ganar el partido contra el Sevilla FC.

No obstante consideró que prefiere llegar muchas veces aunque no hagan gol, porque "llegará un momento" en que consigan el gol. "Hoy sí he visto lo que quiero. Hemos robado balones en área contraria. Ha sido el mejor partido en presión, en robar balones y en generar peligro", destacó el de Zaldibar, que explicó que su idea es "empezar defendiendo desde arriba" porque si lo hacen bien "el equipo jugará mejor y estará más fresco para llegar a zonas de ataque". "Me voy satisfecho con todo", respondió el entrenador, contento porque no dejaron jugar a un gran rival a su manera.