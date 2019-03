Savic al 'Profe' Ortega: "Dímelo a la cara, rata"

La plaga de lesiones que está arrasando al Atlético de Madrid está haciendo que el 'Profe' Ortega sea señalado. La figura del uruguayo nunca había sido tan cuestionada en la entidad colchonera como lo está siendo en estas últimas semanas y es que, parece, que la ruptura entre el preparador físico y la plantilla es total.

Todo saltaría por los aires al término del partido ante el Leganés, tal y como informa As. Fue en el túnel de vestuarios cuando se vivieron momentos realmente tensos entre Ortega y el central montenegrino del Atlético, Savic. El preparador habla sin saber que Savic lo escucha: "Éste no se puede ni mover". Savic, que jugó los 90 minutos, le increpa: "¿Qué dices de mí? ¡Dímelo a la cara, rata!". Profe: "Yo no dije nada de ti...". Es entonces cuando el defensa se dispone a agredir al técnico atlético al que llega a tirarle una bota que termina impactando contra uno de los televisores del vestuario del Wanda Metropolitano.

Miembros de la plantilla, ante esta situación dantesca, van a buscar a Simeone que en ese momento atendía a los medios de comunicación. Con la llegada del míster los ánimos parecen calmarse y el argentino opta por llevarlo a su despacho e intentar apaciguar la ira de Savic.

Esto, sumado al durísimo entrenamiento previo al partido ante la Juventus, hace indicar que los propios jugadores piden un cambio en esta parcela. Así, Godín, después del partido contra el equipo italiano, se negó a estirar después del partido, desplante que fue secundado por toda la plantilla.