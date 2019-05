Griezmann se va: "Es lo que siento y lo que necesito"

El delantero francés Antoine Griezmann, que comunicó este martes al Atlético de Madrid su intención de salir del club, aseguró en un mensaje en vídeo a la afición que esta decisión es lo que "siente" y "necesita", así como agradeció a los aficionados rojiblancos "todo el cariño" recibido en cinco años.



"Me ha costado coger ese camino, pero es lo que siento y lo que necesito, y quería agradeceros por todo el cariño que me habéis dado durante estos cinco años, en este club donde he ganado mis primeras copas, mis primeros trofeos importantes. Han sido momentos increíbles que siempre recordaré", manifestó Griezmann, en un mensaje difundido a través del perfil en Twitter del Atlético.



El delantero francés, que comunicó su decisión en una reunión este martes por la tarde al consejero delegado del Atlético Miguel Ángel Gil Marín, al entrenador argentino Diego Pablo Simeone, y al director deportivo, el italiano Andrea Berta, envió este mensaje a los aficionados en un vídeo en el que aparece él solo.



"Después de hablar con el Cholo, Miguel Ángel y con la gente de los despachos, quería enseguida hablar con vosotros, atléticos, a la afición que siempre me ha dado mucho cariño, para deciros que he tomado la decisión de irme, de ver otras cosas, de tener otros desafíos", señaló.



Griezmann aseguró a los hinchas rojiblancos que los lleva "en el corazón" y que "no es fácil" para él tener "tanto cariño", por lo que quería que los seguidores fueran "los siguientes después del entrenador y el club en saber".



"Han sido cinco años increíbles, donde he disfrutado mucho, he dejado todo en el campo, he intentado ser un chico bueno con las fotos, con los autógrafos que me habéis pedido, he intentado dar muchas alegrías a la gente que venía en el Wanda Metropolitano, los que vienen fuera de casa. Solo tengo agradecimiento a todos vosotros, muchas gracias de corazón y un saludo", finalizó.



El delantero galo, que no ha especificado a qué club quiere unirse para la próxima temporada, se ha erigido en la máxima referencia ofensiva del club rojiblanco durante las cinco temporadas que ha disputado, en las que ha jugado 256 partidos y marcado 133 goles.



En su etapa como futbolista rojiblanco, Griezmann ha ganado tres títulos: la Supercopa de España que logró nada más incorporarse al equipo, ganada al Real Madrid en 2014; la Liga Europa conquistada la temporada pasada ante el Olympique de Marsella en Lyon, y la Supercopa de Europa 2018, ante el Real Madrid.





.@AntoGriezmann: "Han sido cinco años increíbles; muchas gracias por todo, os llevo en el corazón". pic.twitter.com/9XorY05u1T — Atlético de Madrid (@Atleti) 14 de mayo de 2019