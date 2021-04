El Atlético, enfadado: la mano previa al gol "es clarísima"

Tomás Reñones, exlateral del Atlético de Madrid que se estrenó como portavoz del club colchonero, dijo tras la derrota de su equipo ante el Sevilla (1-0) que "las jugadas son absolutamente claras y poco hay que comentar", en alusión al lance previo al tanto sevillista, en la que el balón da en la mano del extremo argentino Lucas Ocampos.

"No se si el VAR tiene que revisarla o no. Es clarísima la mano y el propio árbitro en esa jugada no está muy acertado. Las imágenes son muy claras", apuntó Reñones en declaraciones a Movistar.

"Nosotros, está claro que en esta mano estamos absolutamente perjudicados, pero no nos quejamos en absoluto. Vamos a seguir trabajando, a seguir en nuestra línea, el Atlético de Madrid está por encima del error que pueda tener en cualquier momento un árbitro. Vamos a seguir trabajando para seguir donde estamos ahora mismo", dijo.

El portavoz atlético reconoció que no se van "contentos" de este partido porque no se llevan "ningún punto", y relató que "ha sido un partido con opciones" y que "al final, incluso, sin una gran intervención del portero del Sevilla -el marroquí Yassine Bono-," estarían "hablando de otra cosa".

"Miro la tabla, estamos arriba y tenemos que volver a las sensaciones que teníamos hace unas cuantas jornadas. Vamos partido a partido, este ya lo tenemos que olvidar y pensar en el siguiente", señaló Reñones, quien ve "al vestuario muy tranquilo, muy comprometido, muy unido".

"No le veo presionado, le veo muy concienciado y sobre todo muy metido en lo que tiene que hacer. Ha venido, peleado, luchado, las cosas al final no han salido, pero hay que mirar al siguiente partido -en el campo del Betis-, ya no podemos hablar de tarjetas, a veces difíciles de entender, pero comprendemos todo, hay que olvidarlo y pensar en el siguiente partido", insistió.