Xavi saca pecho por "un triunfo de seis puntos" ante el Sevilla que vale la segunda plaza

"Estamos en el mejor momento de la temporada", presume el míster del Barça, 'enamorado' de Pedri

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, consideró que el triunfo por 1-0 ante el Sevilla en el Camp Nou indica que su equipo, que se pone segundo en LaLiga, está "en el mejor momento de la temporada". El técnico azulgrana explicó en rueda de prensa que la de este domingo "es una victoria de seis puntos" y que, "en líneas generales", su equipo hizo "un gran partido", aunque le costó "tomar las últimas decisiones".

Pedro González 'Pedri' decidió el encuentro con un golazo tras disparar cruzado desde la frontal del área después de deshacerse de dos defensas sevillistas gracias a dos amagos. "Le animo mucho a que tire, porque tiene un gran chute. Pero es un gran pasador y él tiene en mente hacer el pase, como me pasaba a mí. Es un jugador superlativo, un líder", sentenció.

Preguntado si este triunfo es un mensaje para el Real Madrid de cara a pelearle el título de Liga, Xavi dijo que no envían "ningún mensaje a nadie". En todo caso, consideró que es un mensaje para el propio Barça. "Estamos muy bien, pero no podemos bajar la guardia y tenemos que seguir esta dinámica. Si las matemáticas no dicen lo contrario, seguiremos luchando por la Liga", advirtió.

Además, quiso dejar claro que detrás de esta buena racha "hay trabajo, sacrificio y esfuerzo, y luego el talento sale a relucir. El equipo está entrenando muy bien".