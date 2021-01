Negredo, sobre De Jong, En-Nesyri, Koundé, el Cádiz... en su primer regreso a Nervión

Álvaro Negredo vuelve por primera vez al Sánchez-Pizjuán después de su etapa en el Sevilla F.C., "todavía con ese gusanillo antes de los partidos", y ha analizado en COPE Sevilla el momento del Cádiz; las dificultades para hacer gol de un equipo que juega "muy replegado"; al Sevilla de Lopetegui, con el que nunca ha coincidido; a Koundé, "un grandísimo central, muy joven y con mucho por aprender"; y los delanteros del Sevilla: "De Jong marcó en la final de la Supercopa y En-Nesyri ha sabido enchufarse tras su error ante el Bayern".



Habla la experiencia de un trotamundos del fútbol que le está cogiendo gusto a Andalucía tras pasar por el Almería, el Sevilla y el Cádiz. "Muy contento. En lo futbolístico ha sido fantástico en todos los sitios en los que he estado y espero que siga así. He hecho mis pinitos por todos los lugares. Intentado dar lo mejor de mí", ha manifestado el delantero en el programa Deportes COPE Sevilla, que ya lleva 4 goles y 3 asistencias esta temporada en el Cádiz.



"Somos un equipo recién ascendido. Jugamos muy replegados. Nos cuesta hacer goles, pero a los equipos les cuesta también. Tenemos muchos goles en contra porque hemos recibido ocho tantos en dos partidos, pero normalmente no es así y solemos encajar poco", ha indicado Negredo, que se ha referido a otros temas y nombres propios.



La primera vez que vuelve al Sánchez-Pizjuán tras su marcha

Todavía siento ese gusanillo antes de los partidos. Es bueno sentirlo para no perder el apetito futbolístico. No he vuelto a jugar allí. Con el Valencia no pude jugar y siempre es un placer volver a la que fue mi casa.



Los delanteros del Sevilla: De Jong y En-Nesyri

Las temporadas que está haciendo son francamente buenas. Tiene un buen técnico y un buen equipo. De la posición de delantero siempre se va a hablar. Se deciden muchas cosas y hay que estar preparados. Me preguntaron por De Jong y ya dije que mejoraría. Después, efectivamente, hizo goles en la final de la Supercopa. En-Nesyri igual. Se le ha criticado mucho, pero ahora está en un gran momento. Es así la vida de los delanteros.



En-Nesyri "ha sabido enchufarse" y superar el error en la final de la Supercopa de Europa

Ha jugado en el extremo y está mejorando. Lo que más me ha gustado de él es que después del error en la final de la Supercopa ante el Bayern la gente se le echó encima y ha sabido lidiar con eso. Enseguida ha vuelto a enchufarse y eso es importante porque cuando lo logras te sientes más cómodo. Nosotros, los delanteros, vivimos de los goles.



Nunca ha coincidido con Lopetegui

Le conozco personalmente de haber charlado alguna vez. Sus resultados son buenos. Tiene un buen equipo, sabe llevarlo bien y eso es importante para un gran club como el Sevilla.



Koundé, "un grandísimo central"

Lo que le he visto es un grandísimo central y es muy joven. Le queda mucho por aprender y seguir creciendo, eso es lo más importante. Se está formando de una forma rápida y efectiva. Defiende bien, salva goles y hace goles. Hay que tenerlo muy en cuenta.



Difícil marcar en un Cádiz que juega "muy replegado"

Nuestro estilo de juego es diferente al de la mayoría de los equipos. Jugamos muy replegados atrás, pero somos fuertes a la salida. Para los delanteros es difícil porque estamos lejos de la portería rival, pero sabemos que alguna ocasión vamos a tener en las salidas y tenemos que aprovecharla. Para mí lo importante es que me han dado la oportunidad de volver a jugar en España y quiero disfrutarla.



Se platea ser entrenador cuando cuelgue las botas

Es algo que me planteo, sí, me lo estoy planteando. Es una de las opciones que manejo para el futuro porque en Dubai pude ayudar y me interesó, pero espero que quede aún y que me quede cuerda para rato.





Sumamos un punto importante para cerrar una muy buena primera vuelta en #LaLigaSantander ??



Pero esto sigue... ¡y vamos a por más! ????#LLNSN #AN8+1 #CadizLevantecadizca pic.twitter.com/aTOBTnPEVm — Álvaro Negredo 9?? (@AlvaroNegredo9) January 20, 2021