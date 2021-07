El Cádiz empieza a asumir que Sobrino no vendrá

El Cádiz no se olvida de Rubén Sobrino pese al fichaje de Osmajic. El regreso del delantero manchego, que tan buen rendimiento ofreció la pasada temporada, era el gran objetivo amarillo para la próxima, pero todo pasaba porque él resolviera su situación en Valencia, con el que le queda un año de contrato.

Y la situación con la que se ha encontrado en Valencia es similar a la del pasado año, un equipo que no puede fichar mientras no venda -y no sale nadie-, que para traer un jugador cedido (Alderete) ha tenido que negociar durante semanas y que va a tirar de todo lo que tiene en plantilla para salvar otra temporada complicada.

Similar a la del año pasado salvo en un aspecto, el técnico. Bordalás ha llegado y quiere ver cómo cuadra Sobrino en su esquema. El ex entrenador del Getafe juega con dos delanteros y ahora mismo tiene a Maxi Gómez, al joven gaditano Manu Vallejo y al propio Sobrino para dos posiciones.

Por ello, las opciones de que regrese a la disciplina del Cádiz se reducen. De hecho, el presidente cadista, Manuel Vizcaíno, ya dejó caer hace algunos días que no pensaba contar con él a la hora de planificar la próxima campaña porque no dependía del Cádiz que pudiera regresar. Eso no significa que lo haya descartado, aunque priorizará otros nombres y esperará al final del mercado para ver si aún puede contentar a Álvaro Cervera.